Россиянам рассказали, что с ними будет, если они не долечат ОРВИ

Почему-то так повелось у нас в стране, что ОРВИ и другие простудные заболевания считаются чем-то не очень серьёзным: наши соотечественники обычно тянут с больничными до последнего, а затем выходят на работу, как только температура чуть снизилась. Этим мы рискуем принести своему организму огромный вред. Аллерголог-иммунолог, педиатр Елена Парецкая рассказала, почему долечиваться надо обязательно до конца.
По словам Парецкой, любая недолеченная болезнь — в том числе и ОРВИ — это неоправданный и сознательный риск. Геройство ваше, если вы поспешите на пару дней раньше выйти в офис, на работе вряд ли оценят — и уж тем более, если из-за этого вы потом загремите в больницу уже по-серьёзному. Врач отметила, что среди самых серьёзных последствий недолеченного гриппа, ОРВИ или различных неинфекционных болезней можно выделить следующее:
рецидивирование процесса — через несколько дней «затишья» неприятные симптомы возвращаются и становятся сильнее;
серьёзные проблемы с иммунным ответом и торможение адекватного ответа иммунитета на последующие контакты с возбудителями;
«Кроме того, если человек полностью недолечился, он может быть опасен для окружающих. При некоторых инфекциях бактерии и вирусы выделяются длительно, могут заразиться окружающие дети или взрослые», — рассказала Парецкая.
По словам специалиста, некоторые вирусы и бактерии могут не исчезнуть, а лишь затаиться, поэтому необходимо пройти полный курс лечения. Иначе малейший стресс для организма — замерзание, переутомление или волнение — приведёт к тому, что вирусы вновь проснутся и будут атаковать наш организм с новой силой.
«Плохо в этом то, что иммунная система слабо реагирует на подобную агрессию, а привычные препараты могут быть неэффективны из-за сформировавшейся резистентности. Лечить обострение, рецидив болезни сложнее, дольше, и есть риск получить хроническое заболевание. Придётся лежать в больнице, проходить сложные курсы терапии», — предостерегла врач.
Парецкая отметила, что при лечении ОРВИ (как и любой другой инфекционной болезни) больному необходим покой: организм борется с вирусами, и ему нужно создать для этого спокойные и комфортные условия работы, а также силы и ресурсы. А иначе организм потратит все свои силы и со следующей болезнью эффективно бороться, увы, не сможет.
«При таком ослаблении иммунной защиты вполне возможно наслоение вторичной инфекции — бактерии и вирусы окружают нас везде, а в общественных местах — тем более. Существует риск серьёзных осложнений. Чем тяжелее изначально инфекция — тем дольше нужно лечиться. К примеру — при ОРВИ это примерно 7–10 дней, а при пневмонии — не менее 4–6 недель», — рассказала врач.
Парецкая добавила, что если симптомы исчезли, но с момента начала болезни прошло совсем мало времени, то это ещё далеко не значит, что вы выздоровели.
Кстати, исследователи из Мичиганского университета научились заранее определять, насколько тяжело человек перенесёт простудное заболевание. Дело здесь не просто в иммунитете — все и так знают, что ослабленная иммунная система до добра не доводит. Но понять, что скоро сляжешь с ОРВИ, можно просто по собственным реакциям. Оказывается, если человек начал слегка умственно притормаживать, то скоро его ждёт неприятная встреча с болезнью.