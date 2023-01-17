Россиянам рассказали, что с ними будет, если они не долечат ОРВИ

Почему-то так повелось у нас в стране, что ОРВИ и другие простудные заболевания считаются чем-то не очень серьёзным: наши соотечественники обычно тянут с больничными до последнего, а затем выходят на работу, как только температура чуть снизилась. Этим мы рискуем принести своему организму огромный вред. Аллерголог-иммунолог, педиатр Елена Парецкая рассказала, почему долечиваться надо обязательно до конца.

По словам Парецкой, любая недолеченная болезнь — в том числе и ОРВИ — это неоправданный и сознательный риск. Геройство ваше, если вы поспешите на пару дней раньше выйти в офис, на работе вряд ли оценят — и уж тем более, если из-за этого вы потом загремите в больницу уже по-серьёзному. Врач отметила, что среди самых серьёзных последствий недолеченного гриппа, ОРВИ или различных неинфекционных болезней можно выделить следующее:

рецидивирование процесса — через несколько дней «затишья» неприятные симптомы возвращаются и становятся сильнее;

серьёзные проблемы с иммунным ответом и торможение адекватного ответа иммунитета на последующие контакты с возбудителями;

увеличение рисков развития серьёзных осложнений;

ухудшение обменных процессов;

снижение работоспособности.

«Кроме того, если человек полностью недолечился, он может быть опасен для окружающих. При некоторых инфекциях бактерии и вирусы выделяются длительно, могут заразиться окружающие дети или взрослые», — рассказала Парецкая.

По словам специалиста, некоторые вирусы и бактерии могут не исчезнуть, а лишь затаиться, поэтому необходимо пройти полный курс лечения. Иначе малейший стресс для организма — замерзание, переутомление или волнение — приведёт к тому, что вирусы вновь проснутся и будут атаковать наш организм с новой силой.

«Плохо в этом то, что иммунная система слабо реагирует на подобную агрессию, а привычные препараты могут быть неэффективны из-за сформировавшейся резистентности. Лечить обострение, рецидив болезни сложнее, дольше, и есть риск получить хроническое заболевание. Придётся лежать в больнице, проходить сложные курсы терапии», — предостерегла врач.

Парецкая отметила, что при лечении ОРВИ (как и любой другой инфекционной болезни) больному необходим покой: организм борется с вирусами, и ему нужно создать для этого спокойные и комфортные условия работы, а также силы и ресурсы. А иначе организм потратит все свои силы и со следующей болезнью эффективно бороться, увы, не сможет.

«При таком ослаблении иммунной защиты вполне возможно наслоение вторичной инфекции — бактерии и вирусы окружают нас везде, а в общественных местах — тем более. Существует риск серьёзных осложнений. Чем тяжелее изначально инфекция — тем дольше нужно лечиться. К примеру — при ОРВИ это примерно 7–10 дней, а при пневмонии — не менее 4–6 недель», — рассказала врач.

Парецкая добавила, что если симптомы исчезли, но с момента начала болезни прошло совсем мало времени, то это ещё далеко не значит, что вы выздоровели.