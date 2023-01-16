Как по состоянию ногтей заподозрить опасные заболевания

Внешний вид ногтей может сигнализировать о сбоях в организме и проблемах со здоровьем, вплоть до рака, об этом рассказали американские дерматологи.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Как отмечает дерматолог Шари Липнер из Корнелльского университета, если под ногтями появились синяки или темные полосы, то это может говорить о развитии подногтевой меланомы. Если полосы красные, то это может говорить о сердечной инфекции, которая развивается после того как попавшие в кровь микроорганизмы дойдут до сердца и вызовут воспаление, нарушив кровообращение.

Если у человека ногти тонкие и слоящиеся, то это может говорить о наличии болезни суставов – псориатическом артрите, передает Lenta.ru.

Кристин Ко из Йельской школы медицины добавила, что ломкие ногти также могут быть признаком неправильного рациона, нехватки питательных веществ.