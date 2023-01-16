Как по состоянию ногтей заподозрить опасные заболевания

Внешний вид ногтей может сигнализировать о сбоях в организме и проблемах со здоровьем, вплоть до рака, об этом рассказали американские дерматологи.
Как отмечает дерматолог Шари Липнер из Корнелльского университета, если под ногтями появились синяки или темные полосы, то это может говорить о развитии подногтевой меланомы. Если полосы красные, то это может говорить о сердечной инфекции, которая развивается после того как попавшие в кровь микроорганизмы дойдут до сердца и вызовут воспаление, нарушив кровообращение.
Если у человека ногти тонкие и слоящиеся, то это может говорить о наличии болезни суставов – псориатическом артрите, передает Lenta.ru.
Кристин Ко из Йельской школы медицины добавила, что ломкие ногти также могут быть признаком неправильного рациона, нехватки питательных веществ.
А одним из симптомов сбоев в работе сердца или легких являются загибающиеся по бокам ногти. Это связано с тем, что при проблемах с кровообращением в кончиках пальцев накапливается много крови, из-за чего они распухают.