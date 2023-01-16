Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+12° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
1 час назад

Дерматологи объяснили, как по состоянию ногтей диагностировать опасные заболевания

РИА "ФедералПресс"

Внешний вид ногтей может сигнализировать о сбоях в организме и проблемах со здоровьем, вплоть до рака, об этом рассказали американские дерматологи.

Как по состоянию ногтей заподозрить опасные заболевания
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Как отмечает дерматолог Шари Липнер из Корнелльского университета, если под ногтями появились синяки или темные полосы, то это может говорить о развитии подногтевой меланомы. Если полосы красные, то это может говорить о сердечной инфекции, которая развивается после того как попавшие в кровь микроорганизмы дойдут до сердца и вызовут воспаление, нарушив кровообращение.

Если у человека ногти тонкие и слоящиеся, то это может говорить о наличии болезни суставов – псориатическом артрите, передает Lenta.ru.

Кристин Ко из Йельской школы медицины добавила, что ломкие ногти также могут быть признаком неправильного рациона, нехватки питательных веществ.

А одним из симптомов сбоев в работе сердца или легких являются загибающиеся по бокам ногти. Это связано с тем, что при проблемах с кровообращением в кончиках пальцев накапливается много крови, из-за чего они распухают.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители