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32 минуты назад

Врач перечислила первые симптомы гайморита

Lenta.ruиещё 1

Выделения из носа разного цвета являются первым признаком гайморита, рассказала оториноларинголог Алина Титкова. Врач перечислила первые симптомы болезни в беседе с News.ru.

Врач перечислила первые симптомы гайморита
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Гайморит характеризуется яркими симптомами, которые позволяют быстро идентифицировать болезнь. Основные из них — это затрудненное дыхание и выделения из носа разного цвета — вплоть до зеленого, назвала признаки болезни Титкова.

Также, добавила врач, при гайморите человек может чувствовать себя уставшим, разбитым, его может мучить головная боль. С проявлением подобных симптомов нужно срочно обращаться за медицинской помощью, чтобы вовремя справиться с болезнью, не допустив осложнений.

Однако проблемы с дыханием и головная боль могут быть признаками и других болезней. Случается, что при осмотре у ЛОР-врача по поводу проблем с дыханием обнаруживается деформация носовой перегородки. Эта патология может быть причиной реактивного отека слизистой оболочки. Избавиться от проблемы можно только с помощью операции, отметила Титкова.

У некоторых пациентов боль может иметь ярко выраженный локальный характер — в области верхнечелюстных пазух или в области лба. А у детей острый синусит может сопутствовать гипертрофии носоглоточной миндалины, при этом ребенок будет кашлять. Все эти симптомы — веский повод как можно скорее обратиться за медицинской помощью, подвела итог врач.

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