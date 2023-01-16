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1 час назад

Что делать, если от фруктов вздутие: видео

Мира Маркина

Многие сталкиваются с тем, что после употребления фруктов у них образуется вздутие в животе, и неважно, были они съедены до или после еды, утром или вечером. Врач-диетолог, гастроэнтеролог Валерия Скачкова рассказала в своем TikTok-аккаунте, почему так происходит и нужно ли в таком случае отказываться от них в своем рационе.

Фрукты и ягоды часто становятся причиной повышенного газообразования, так как содержат много фруктозы. Бактерии в нашем кишечнике не могут их адекватно переварить, поэтому возникает вздутие. Но можно их "переучить" и спокойно наслаждаться фруктовым перекусом.

Как это сделать? Смотрите в видео врача-гастроэнтеролога.

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