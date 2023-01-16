Что делать, если от фруктов вздутие: видео

Многие сталкиваются с тем, что после употребления фруктов у них образуется вздутие в животе, и неважно, были они съедены до или после еды, утром или вечером. Врач-диетолог, гастроэнтеролог Валерия Скачкова рассказала в своем TikTok-аккаунте, почему так происходит и нужно ли в таком случае отказываться от них в своем рационе.