Что делать, если от фруктов вздутие: видео

Многие сталкиваются с тем, что после употребления фруктов у них образуется вздутие в животе, и неважно, были они съедены до или после еды, утром или вечером. Врач-диетолог, гастроэнтеролог Валерия Скачкова рассказала в своем TikTok-аккаунте, почему так происходит и нужно ли в таком случае отказываться от них в своем рационе.
Фрукты и ягоды часто становятся причиной повышенного газообразования, так как содержат много фруктозы. Бактерии в нашем кишечнике не могут их адекватно переварить, поэтому возникает вздутие. Но можно их "переучить" и спокойно наслаждаться фруктовым перекусом.
Как это сделать? Смотрите в видео врача-гастроэнтеролога.
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