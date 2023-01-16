Как по внешнему виду кожи понять, что у вас проблемы с кишечником

Состояние кишечника оказывает влияние на весь организм. К тому же в кишечнике живут бактерии, которые очень чувствительны к различным факторам окружающей среды. Например, к стрессу, к недостатку сна, к диете. И по внешнему виду кожи можно понять, что с кишечником что-то не так.

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В целом на плохое состояние кишечника будут указывать следующие факторы. Это проблемы с пищеварением или усталость, туман в голове. О проблемах с кишечником можно судить и по коже человека.

Сас Парсад из Gut объяснил, что в пищеварительном тракте находятся триллионы самых разных бактерий. Они участвуют в преобразовании пищи в белки и в молекулы, которые контролируют множество процессов в организме, в том числе работу кожи.

Эксперт добавил, что если микробиом человека в плохом состоянии, то это может повлиять на состояние его кожи на лице. Могут появиться пятна на коже, она может стать сухой, развиться воспаление, псориаз и другие кожные заболевания.

Дело в том, что при плохом состоянии кишечника возникает синдром повышенной кишечной проницаемости. Такое состояние связано с тем, что частично переваренная пища выходит из кишечника в кровоток, а это приводит к воспалению, которое заметно на коже.