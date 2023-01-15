Врач предупредили о всплеске заболеваемости туберкулезом

Пока вы надевали маски и держались подальше от окружающих из-за коронавируса и прививались, чтобы избежать заражения гриппом, неожиданный импульс к распространению получила ещё одна болезнь. Всё потому, что пациента слишком часто прибегали к помощи антибиотиков — и теперь в России вот-вот приключится эпидемия туберкулёза, рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

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Как заявил эксперт, сейчас в России «в ходу» не только вирусные заболевания, но и бактериальные инфекции. И причина этому проста — россияне бесконтрольно лечились антибиотиками, что привело к распространению устойчивых к ним штаммов стрептококка, стафилококка и гемолитической палочки. А там уж и до эпидемии туберкулёза недалеко, предупредил Болибок.