Врач предупредили о всплеске заболеваемости туберкулезом

Пока вы надевали маски и держались подальше от окружающих из-за коронавируса и прививались, чтобы избежать заражения гриппом, неожиданный импульс к распространению получила ещё одна болезнь. Всё потому, что пациента слишком часто прибегали к помощи антибиотиков — и теперь в России вот-вот приключится эпидемия туберкулёза, рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Как заявил эксперт, сейчас в России «в ходу» не только вирусные заболевания, но и бактериальные инфекции. И причина этому проста — россияне бесконтрольно лечились антибиотиками, что привело к распространению устойчивых к ним штаммов стрептококка, стафилококка и гемолитической палочки. А там уж и до эпидемии туберкулёза недалеко, предупредил Болибок.
Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предупредил, что уже с осени 2024 года может появиться новая форма гриппа. Он устроит новую эпидемию хуже, чем это было в 2009 и 2010 годах, когда о себе впервые заявил свиной грипп.