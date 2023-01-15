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1 час назад

В тени ковида и гриппа. Врач предупредили о всплеске заболеваемости туберкулезом

Секрет Фирмыиещё 2

Пока вы надевали маски и держались подальше от окружающих из-за коронавируса и прививались, чтобы избежать заражения гриппом, неожиданный импульс к распространению получила ещё одна болезнь. Всё потому, что пациента слишком часто прибегали к помощи антибиотиков — и теперь в России вот-вот приключится эпидемия туберкулёза, рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Врач предупредили о всплеске заболеваемости туберкулезом
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Как заявил эксперт, сейчас в России «в ходу» не только вирусные заболевания, но и бактериальные инфекции. И причина этому проста — россияне бесконтрольно лечились антибиотиками, что привело к распространению устойчивых к ним штаммов стрептококка, стафилококка и гемолитической палочки. А там уж и до эпидемии туберкулёза недалеко, предупредил Болибок.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предупредил, что уже с осени 2024 года может появиться новая форма гриппа. Он устроит новую эпидемию хуже, чем это было в 2009 и 2010 годах, когда о себе впервые заявил свиной грипп.

Болезни и лекарства,Владимир Болибок,Николай Крючков,
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