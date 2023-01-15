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21 минуту назад

Потеря обоняния может быть первым признаком слабости у пожилых

runews24.ru

Между развитием слабости и потерей обоняния у старых людей найдена прямая связь. Об этом сообщили ученые медицинского центра Джонса Хопкинса в Балтиморе.

Потеря обоняния может быть первым признаком слабости у пожилых
Фото: runews24.rurunews24.ru

В исследовании участвовали 1160 людей, средний возраст которых был 76 лет.

Ученые исследователи чувствительность их обоняния при помощи шести запахов. Пять ароматов были использованы для того, чтобы измерить способность распознавать запахи.

Полученные данные соотнесли с результатами тестирования. В рамках исследования пожилые люди рассказали, как теряли вес, чувствовали слабость, а также была снижена их физическая активность.

Ученые установили, что чем выше у пожилых людей был показатель в обонятельных тестах, тем старческая слабость у них проявлялась меньше.

Пока причиной такой связи не изучены. Однако такая проверка может помочь при проведения скрининга самочувствия пожилых людей.

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