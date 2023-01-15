6 самых опасных и болезненных медицинских процедур

За тысячелетия человечество сделало огромный рывок на пути научно-технического прогресса. Львиная доля его приходится на последние два столетия. А последние два десятка лет подарили нам информационные технологии и, как следствие, всевозможные гаджеты, новейшие изобретения во всех отраслях промышленности, включая медицинскую. Благодаря этому лечение теперь стало быстрым, более комфортным, часто безболезненным. Увы, прогресс добрался далеко не до всех процедур.

Фото: Русская семерка Русская семерка

В дошедшей до нас древней индийской книге Rig Veda, которая была составлена два тысячелетия назад, описывается проведение хирургической трахеостомии. На понятном языке это означает разрез глотки с целью спасения жизни человека. Вы удивитесь, но эта процедура применяется до сих пор. Только называется она теперь – интубация трахеи и считается одним из самых эффективных способов спасения человека в момент, когда у него остановлено дыхание и необходимо срочно «доставить» воздух в легкие.

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Эта процедура, случается, ведет к различного рода последствиям – от сравнительно безобидной боли в горле до стенозов трахеи (сужение воздухоносных путей). Студенты кафедры хирургии Пензенского медицинского института подготовили ряд рефератов, посвященных последствиям интубации трахеи.

Тот, кто никогда не сталкивался с колоноскопией, может считать себя счастливчиком. Другое ее название скрининг кишечника. Врач через анальное отверстие вводит в толстую кишку эндоскоп – гибкую трубку с видеокамерой на конце. Это позволяет ему провести полное обследование названной кишки и при необходимости взять анализ на гистологию. Применяется чаще всего для диагностирования рака толстой кишки.

Колоноскопия вызывает у врачей и ученых множество споров. Особенно в США. Так, ученые из Гарварда считают, что данная процедура сама по себе очень болезненная и опасная, нередко вызывает серьезные осложнения, которые ведут к неприятным последствиям. Специалисты Американского общества рака уверены, что данная процедура вообще не имеет смысла, если пациент старше 75 лет. Исследования американских ученых доказали, что после 75 лет процент излечения рака толстой кишки не доходит даже до единицы.

Еще одна процедура для постановки диагноза – артроскопия. Здесь тоже вводится эндоскопический инструмент (артроскоп), но уже в полость сустава. Впервые данные метод диагностики был применен в 60-е годы XX века, и с тех пор его ничем не могут заменить, несмотря даже на то, что процедура в отдельных случаях может привести к инвалидности. В настоящее время при необходимости таким же образом лечат сустав, доставляя прямо в него лекарство с помощью длинной иглы.

В Университете Южной Дании провели мета-анализ более 10 исследований, к которым привлекли почти 1300 пациентов. Ученые считают, что лечение методом артроскопии приносит лишь временный эффект. Во всяком случае, оно точно не превосходит в эффективности другие методы, в том числе и специальные физические упражнения. Кстати, ежегодно данной процедуре лечения (не считая диагностики) подвергаются более четырех миллионов человек.

Очень мало найдется женщин, незнакомых с процедурой чистки матки. Ее применяют при абортах, после выкидышей, при замершей беременности или когда необходимо взять анализ на гистероскопию. Помимо того что эта процедура по своей сути – одна из самых варварских, она ведет к целому ряду непредсказуемых последствий. Так, в ходе VIII Международной студенческой электронной научной конференции «Студенческий научный форум» – 2016 был приведен целый ряд научных работ, посвященной этой теме. В числе наиболее распространенных негативных последствий чистки матки в работах были названы перфорация (разрыв) стенки матки, гематометра (скопление крови вследствие послеоперационного кровотечения), разрыв шейки матки, воспаление полости матки. Нередко подобные последствия приводят к полному бесплодию женщины.

К не менее чудовищным, на взгляд обывателя, разумеется, и опасным процедурам можно также отнести амниоцентез (это когда прокалывают живот беременной женщины, чтобы взять на анализ околоплодные воды). При этом риск выкидыша, по данным Института здоровья матери и ребенка, составляет 1/400.