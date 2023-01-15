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3 часа назад

Как не заболеть сальмонеллезом

Мира Маркина
Домогаева Екатерина Сергеевнаэксперт

Сальмонеллез – это широко распространенная инфекция, которая вызывается различными вариантами бактерий рода Salmonella. Как протекает болезнь и как не заразиться ей? Спросили врача-терапевта, онколога Екатерину Домогаеву.

Как не заболеть сальмонеллезом
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам медика, источниками инфекции чаще всего являются домашние животные, птицы, грызуны, лягушки, змеи. К клиническим характеристикам сальмонеллеза относятся синдром общей интоксикации, синдром поражения желудочно-кишечного тракта в виде гастрита энтерита, синдром обезвоживания, увеличение печени и селезенки.

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В наш организм бактерии попадает при употреблении плохо термически обработанного мяса, молока, яиц от зараженных птиц. Также больной сальмонеллезом человек может инфицировать окружающих, если будет готовить пищу или пользоваться общими предметами гигиены, не помыв после туалета руки. При этом человек может даже не подозревать, что опасен для окружающих.

В весенне-летний период времени люди болеют чаще, чем обычно, так как в это время граждане начинают ездить в деревню или на дачу, ухаживают за садами и огородами, пьют сырое молоко.
Домогаева Екатерина Сергеевна
Домогаева Екатерина СергеевнаВрач, терапевт-онколог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г. Калуга

Что касается течения болезни, она начинается остро. Как правило, через 12–16 часа после заражения.

У пациента поднимается температура, развивается интоксикация, появляются боли в животе, голове, тошнота, рвота, слабость, пропадает аппетит и сильно бледнеет кожа. Самым опасным последствием является обезвоживание и интоксикация. При этом у больного развивается резкая слабость, снижается давление, температура тела, учащается пульс, появляется одышка, пациент не может двигаться.
Домогаева Екатерина Сергеевна
Домогаева Екатерина СергеевнаВрач, терапевт-онколог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г. Калуга

Как же защитить себя от этой болезни? Прежде всего, врач порекомендовала тщательно термически обрабатывать пищу.

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Необходимо правильно хранить продукты питания, регулярно мыть руки и покупать мясо только в крупных магазинах. Не стоит брать курицу у частных лиц на улице, в пищу нельзя употреблять парное молоко и сырые яйца. Также нужно правильно обрабатывать игрушки, предметы ухода за детьми, особенно соски, а лучшая профилактика – это антисептическая обработка кожи и мытье рук с мылом.
Домогаева Екатерина Сергеевна
Домогаева Екатерина СергеевнаВрач, терапевт-онколог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г. Калуга
Болезни и лекарства,
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