Как не заболеть сальмонеллезом

В наш организм бактерии попадает при употреблении плохо термически обработанного мяса, молока, яиц от зараженных птиц. Также больной сальмонеллезом человек может инфицировать окружающих, если будет готовить пищу или пользоваться общими предметами гигиены, не помыв после туалета руки. При этом человек может даже не подозревать, что опасен для окружающих.



В весенне-летний период времени люди болеют чаще, чем обычно, так как в это время граждане начинают ездить в деревню или на дачу, ухаживают за садами и огородами, пьют сырое молоко.

Домогаева Екатерина Сергеевна Врач, терапевт-онколог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г. Калуга