Учеными раскрыт «корень зла» старческого слабоумия

Старческое слабоумие проявляет себя изменениями в работе памяти и когнитивных функций, а симптомами являются потеря памяти, вкуса и слуха.
Но эксперты рекомендуют прислушаться к своему организму, так как все может начаться намного раньше. Например, если человек систематически наблюдает аномальные перепады настроения, плохую кратковременную память и неспособность выполнять обычные ежедневные задачи.
По данным исследовательских работ, основная причина развития слабоумия кроется в возрастном факторе. Деменция у пациентов проявляется после 65 лет. А с возрастом показатель распространенности слабоумия увеличивается.
Ученые также считают генетический фактор одной из причин развития деменции. По их словам, около 10% случаев заболевания связаны с наследственностью.
Специалисты отметили, что в группе риска развития слабоумия находятся одинокие люди, граждане, ведущие нездоровый образ жизни, плюс, малоактивные люди в обществе.
По словам экспертов, есть несколько «хороших» привычек, которых пожилые люди пытаются придерживаться, но в реальности они лишь вредят здоровью.
К таким привычкам относятся:• Длительное вегетарианство;• Чрезмерная любовь к чистоте;• Частое употребление антибактериальных препаратов;• Длительное отсутствие контакта с природой;• Слишком долгий сон.
Ученые подчеркнули, что такие привычки способны не просто пагубно сказаться на самочувствии, но и привести к слабоумию в дальнейшем.