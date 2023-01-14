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1 час назад

Учеными раскрыт «корень зла» старческого слабоумия

FBM.ruиещё 1

Старческое слабоумие проявляет себя изменениями в работе памяти и когнитивных функций, а симптомами являются потеря памяти, вкуса и слуха.

Учеными раскрыт «корень зла» старческого слабоумия
Фото: FBM.ruFBM.ru

Но эксперты рекомендуют прислушаться к своему организму, так как все может начаться намного раньше. Например, если человек систематически наблюдает аномальные перепады настроения, плохую кратковременную память и неспособность выполнять обычные ежедневные задачи.

По данным исследовательских работ, основная причина развития слабоумия кроется в возрастном факторе. Деменция у пациентов проявляется после 65 лет. А с возрастом показатель распространенности слабоумия увеличивается.

Ученые также считают генетический фактор одной из причин развития деменции. По их словам, около 10% случаев заболевания связаны с наследственностью.

Специалисты отметили, что в группе риска развития слабоумия находятся одинокие люди, граждане, ведущие нездоровый образ жизни, плюс, малоактивные люди в обществе.

По словам экспертов, есть несколько «хороших» привычек, которых пожилые люди пытаются придерживаться, но в реальности они лишь вредят здоровью.

К таким привычкам относятся:• Длительное вегетарианство;• Чрезмерная любовь к чистоте;• Частое употребление антибактериальных препаратов;• Длительное отсутствие контакта с природой;• Слишком долгий сон.

Ученые подчеркнули, что такие привычки способны не просто пагубно сказаться на самочувствии, но и привести к слабоумию в дальнейшем.

Болезни и лекарства,
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