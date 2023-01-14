Ежедневное употребление алкоголя приводит к кардиомиопатии

Главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России Сергей Бойцо объяснил, почему пить алкоголь каждый день вредно для здоровья. Об этом сообщается на сайте "Аргументы и факты".

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Он отметил, что ежедневный прием спиртных напитков является причиной развития хронического алкоголизма.

Также ежедневное употребление алкоголя является серьезным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Бойцо подчеркнул, что при кардиомиопатии сердце существенно увеличивается в размерах, а его функция как насоса очень резко снижается: появляются одышка, отеки, развивается сердечная недостаточность.

Также при ежедневном приеме алкоголя существует риск появляется мерцательной аритмии. В кровоток попадают тромбы, что после может привести к инсульту.