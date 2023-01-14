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1 час назад

Ежедневное употребление алкоголя приводит к кардиомиопатии

Газета.Ru

Главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России Сергей Бойцо объяснил, почему пить алкоголь каждый день вредно для здоровья. Об этом сообщается на сайте "Аргументы и факты".

Ежедневное употребление алкоголя приводит к кардиомиопатии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Он отметил, что ежедневный прием спиртных напитков является причиной развития хронического алкоголизма.

Также ежедневное употребление алкоголя является серьезным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Бойцо подчеркнул, что при кардиомиопатии сердце существенно увеличивается в размерах, а его функция как насоса очень резко снижается: появляются одышка, отеки, развивается сердечная недостаточность.

Также при ежедневном приеме алкоголя существует риск появляется мерцательной аритмии. В кровоток попадают тромбы, что после может привести к инсульту.

Врач добавил, что большие дозы алкоголя и особенно продукты распада спиртного, которые попадают в кровь, зачастую являются причиной внезапной смерти через развитие сердечных аритмий.

Болезни и лекарства,Минздрав РФ,
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