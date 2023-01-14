Ежедневное употребление алкоголя приводит к кардиомиопатии

Главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России Сергей Бойцо объяснил, почему пить алкоголь каждый день вредно для здоровья. Об этом сообщается на сайте "Аргументы и факты".
Он отметил, что ежедневный прием спиртных напитков является причиной развития хронического алкоголизма.
Также ежедневное употребление алкоголя является серьезным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Бойцо подчеркнул, что при кардиомиопатии сердце существенно увеличивается в размерах, а его функция как насоса очень резко снижается: появляются одышка, отеки, развивается сердечная недостаточность.
Также при ежедневном приеме алкоголя существует риск появляется мерцательной аритмии. В кровоток попадают тромбы, что после может привести к инсульту.
Врач добавил, что большие дозы алкоголя и особенно продукты распада спиртного, которые попадают в кровь, зачастую являются причиной внезапной смерти через развитие сердечных аритмий.