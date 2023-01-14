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2 часа назад

Что нужно знать перед тем, как лезть в прорубь

Мира Маркина
Серёгина Александра Михайловнаэксперт,Тимощенко Анастасия Викторовнаэксперт

Купание в проруби на Крещение – широко распространенная в народе традиция. Многие верят в пользу закаливания, многие считают погружение в холодную воду в крещенскую ночь обязательным для верующего человека ритуалом. Но так ли это с медицинской точки зрения? Спросили врача-терапевта Александру Серегину.

Что нужно знать перед тем, как лезть в прорубь
Фото: commons.m.wikimedia.org/ Николай Белавинcommons.m.wikimedia.org/ Николай Белавин
Кратковременное погружение в ледяную воду не ведет к развитию простудных заболеваний. Простуды вызываются не переохлаждением, а вирусами и бактериями, для которых переохлаждение – лишь благодатная почва. В Крещение у прорубей всегда очень много людей, и в период разгула гриппа и коронавируса столпотворение вокруг проруби запросто сыграет роль рассадника инфекции. И это не самое опасное в крещенских купаниях.
Серёгина Александра Михайловна
Серёгина Александра МихайловнаВрач-терапевт федеральной сети многопрофильных медицинских центров "Клиника Фомина" г. Тула
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По словам медика, опаснее всего то, что погружение тела в ледяную воду – это жесточайший стресс для организма. Молодой и здоровый человек справится с ним, но для людей с заболеваниями сердца и сосудов купание в проруби может стать фатальным, предостерегла терапевт.

Что нельзя делать при обморожениях

Контакт с холодной водой на морозе провоцирует спазм сосудов – а это очень высокий риск развития приступа стенокардии, инфаркта, инсульта, тромбоза и рефлекторной остановки сердца. Да, обычно на Крещение у официально организованных освященных прорубей дежурят бригады медиков, но успеют ли они доставить человека в больницу? А если пострадавший от крещенского купания будет не один? А если несчастье произойдет на «самоорганизованной» иордани, где попросту некому оказать помощь?
Серёгина Александра Михайловна
Серёгина Александра МихайловнаВрач-терапевт федеральной сети многопрофильных медицинских центров "Клиника Фомина" г. Тула

Перед тем, как купаться в проруби, убедитесь, что у вас нет противопоказаний, и проконсультируйтесь с врачом. Ни в коем случае нельзя погружаться в воду при алкогольном опьянении.

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко порекомендовала также заранее подготовить свой организм к купаниям.

Опасность процедуры резкого погружения в воду может быть снижена путем постепенной подготовки к погружению, применения контрастного душа, хождения босиком по холодной поверхности, обливания. Подготовку к погружению необходимо проводить заблаговременно, обязательно обсудив возможность совместно с лечащим врачом.
Тимощенко Анастасия Викторовна
Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»
Болезни и лекарства,Александра Серегина,
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