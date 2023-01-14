Что нужно знать перед тем, как лезть в прорубь

Контакт с холодной водой на морозе провоцирует спазм сосудов – а это очень высокий риск развития приступа стенокардии, инфаркта, инсульта, тромбоза и рефлекторной остановки сердца. Да, обычно на Крещение у официально организованных освященных прорубей дежурят бригады медиков, но успеют ли они доставить человека в больницу? А если пострадавший от крещенского купания будет не один? А если несчастье произойдет на «самоорганизованной» иордани, где попросту некому оказать помощь?



Серёгина Александра Михайловна Врач-терапевт федеральной сети многопрофильных медицинских центров "Клиника Фомина" г. Тула