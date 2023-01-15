Продукты, которые вызывают изжогу: видео

Изжогой называют чувство дискомфорта и жжения в верхней части живота, подложечной области, и за грудиной. Оно вызывается попаданием в пищевод желудочного сока, обладающего высокой кислотностью. Часто причиной изжоги является пища, которую мы употребляем в своем рационе.

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Валерия Скачкова рассказала в своем TikTok-аккаунте, что некоторые продукты влияют на нижний пищеводный сфинктер, из-за которого происходит рефлюкс. Они расслабляют его, в результате чего появляется изжога. Так, например, к таким продуктам относится мята, шоколад и жирная пища.

Смотрите видео, чтобы узнать о другой вызывающей изжогу еде.