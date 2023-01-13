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22 минуты назад

Россиянам рассказали, как избежать пищевых отравлений. Схема сложная

Секрет Фирмы

Наверное, каждый хоть раз получал пищевое отравление после поедания продуктов из магазина. Чтобы это не повторялось, достаточно соблюдать целый комплекс правил из списка мер пищевой безопасности, напомнили в Роспотребнадзоре. Некоторые из них довольно тривиальны, зато надёжны: нужно следить за сроком годности, мыть купленное и столовые приборы, а также не допускать повторного замораживания продуктов. Однако следовать абсолютно всем пунктам будет сложновато.

Как избежать пищевых отравлений: рекомендации Роспотребнадзора
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам экспертов, начинать соблюдать правила нужно ещё в магазине. В частности, охлаждённые или замороженные продукты стоит покупать самыми последними — уже после того, как вы выбрали непортящиеся продукты. Само собой, обратите внимание на срок годности продукта и на качество упаковки мяса или птицы — она должна быть целой и не должна протекать.

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«Складывая покупки в корзину или тележку, отделяйте сырое мясо, птицу и морепродукты от других продуктов. Кладите их в прочные пластиковые пакеты, следите, чтобы капли не попали на другие товары. Кладите в разные пакеты сырые и готовые продукты», — посоветовали в Роспотребнадзоре.

Сырое мясо, птицу или морепродукты нужно хранить в контейнерах или плотных пластиковых пакетах, чтобы их сок, который часто содержит вредные бактерии, не попал на другие продукты. Что касается яиц, то их стоит хранить в оригинальной упаковке.

«Какой бы способ размораживания вы ни выбрали (в холодильнике, микроволновой печи, в холодной воде) — готовьте сразу после того, как продукт разморозился, не допускайте повторного замораживания», — порекомендовали в ведомстве.

Также там напомнили, что вредные бактерии могут распространяться по всей кухне, поэтому необходимо всегда тщательно промывать горячей мыльной водой разделочные доски, посуду и столешницы после приготовления каждого продукта.

«Мойте руки с мылом и тёплой водой в течение 20 секунд до и после приготовления пищи, а также после посещения туалета или общения с домашним питомцем. Стирайте фартуки и кухонные полотенца часто, на горячем режиме или режиме кипячения стиральной машины», — подытожили в Роспотребнадзоре.

Болезни и лекарства,Роспотребнадзор,
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