Как избежать пищевых отравлений: рекомендации Роспотребнадзора

Наверное, каждый хоть раз получал пищевое отравление после поедания продуктов из магазина. Чтобы это не повторялось, достаточно соблюдать целый комплекс правил из списка мер пищевой безопасности, напомнили в Роспотребнадзоре. Некоторые из них довольно тривиальны, зато надёжны: нужно следить за сроком годности, мыть купленное и столовые приборы, а также не допускать повторного замораживания продуктов. Однако следовать абсолютно всем пунктам будет сложновато.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам экспертов, начинать соблюдать правила нужно ещё в магазине. В частности, охлаждённые или замороженные продукты стоит покупать самыми последними — уже после того, как вы выбрали непортящиеся продукты. Само собой, обратите внимание на срок годности продукта и на качество упаковки мяса или птицы — она должна быть целой и не должна протекать.

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«Складывая покупки в корзину или тележку, отделяйте сырое мясо, птицу и морепродукты от других продуктов. Кладите их в прочные пластиковые пакеты, следите, чтобы капли не попали на другие товары. Кладите в разные пакеты сырые и готовые продукты», — посоветовали в Роспотребнадзоре.

Сырое мясо, птицу или морепродукты нужно хранить в контейнерах или плотных пластиковых пакетах, чтобы их сок, который часто содержит вредные бактерии, не попал на другие продукты. Что касается яиц, то их стоит хранить в оригинальной упаковке.

«Какой бы способ размораживания вы ни выбрали (в холодильнике, микроволновой печи, в холодной воде) — готовьте сразу после того, как продукт разморозился, не допускайте повторного замораживания», — порекомендовали в ведомстве.

Также там напомнили, что вредные бактерии могут распространяться по всей кухне, поэтому необходимо всегда тщательно промывать горячей мыльной водой разделочные доски, посуду и столешницы после приготовления каждого продукта.