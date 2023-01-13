Когда надо удалять желчный пузырь: видео

Операция, во время которой удаляют желчный пузырь, называется холецистэктомией. К ней прибегают в качестве лечения холецистита — осложнения желчнокаменной болезни. Желчный пузырь не является жизненно важным органом, поэтому после операции можно жить полноценной жизнью. Однако не всегда есть необходимость его удалять.

Как рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Валерия Скачкова в своем TikTok-аккаунте, к удалению желчного пузыря есть определенные показания. И это не просто наличие камней. Чтобы удалять желчный пузырь, они должны часто провоцировать болевые симптомы, быть достаточно крупного размера и в большом количестве.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее, кому показано проведение операции и как ее не допустить.