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54 минуты назад

Когда надо удалять желчный пузырь: видео

Мира Маркина

Операция, во время которой удаляют желчный пузырь, называется холецистэктомией. К ней прибегают в качестве лечения холецистита — осложнения желчнокаменной болезни. Желчный пузырь не является жизненно важным органом, поэтому после операции можно жить полноценной жизнью. Однако не всегда есть необходимость его удалять.

Как рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Валерия Скачкова в своем TikTok-аккаунте, к удалению желчного пузыря есть определенные показания. И это не просто наличие камней. Чтобы удалять желчный пузырь, они должны часто провоцировать болевые симптомы, быть достаточно крупного размера и в большом количестве.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее, кому показано проведение операции и как ее не допустить.

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