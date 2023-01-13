Как определить болезни сердца по внешности

Внешность человека отражает не только, как хорошо он высыпался последнюю неделю или как ухаживает за кожей, но и может сигнализировать о проблемах со здоровьем. Сердце здесь не исключение. О том, на что в своём внешнем виде стоит обратить внимание, «Газете.ru» рассказал врач-кардиолог Группы компаний ОМС Иван Ефремкин.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам специалиста, некоторые сердечные болячки можно определить по внешнему виду. Ставить диагноз самому себе не стоит, но бдительность и тут не повредит. Например, можно присмотреться к коже лица.

Покраснения на постоянной основе могут указывать на повышенное давление. Речь здесь идёт именно о стабильной красноте, а не румянце при волнении или сильных эмоциях. При этом обычно, уточнил врач, у гипертонии нет внешних проявлений, но если уж такой симптом возник, уделить ему внимание определённо стоит.

Также не проходите мимо синюшного окраса кожи или слизистых. По-научному это явление называется цианоз. Он может свидетельствовать о сердечной недостаточности. Причём если синеют пальцы рук, ног, губ, ушных раковин, вероятность, что диагноз подтвердится, увеличивается.

Ещё один тревожный звоночек — бледные и холодные ноги. Вместе с уменьшением мышечной массы такие симптомы могут указывать на нарушения артериального кровоснабжения, наличие холестериновых бляшек или нейропатию — поражение нервных окончаний.

Кроме того, о проблемах с сосудами могут говорить наши глаза. При наследственной гиперхолестеринемии у человека появляется белый или серый круг по краю роговицы. У таких пациентов повышен риск преждевременного развития атеросклероза.