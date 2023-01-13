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1 час назад

Россиян предупредили о новом подвиде гриппа

РИА "ФедералПресс"

Рост заболеваемости гриппом в России продолжается, и свиной грипп начинает уступать место новому виду группы B. Подробности рассказала руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

Россиян предупредили о новом подвиде гриппа
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Подъем будет продолжаться. Мы не предполагаем, что он будет очень высоким. Но уже сейчас очевидно, что на смену вирусу гриппа A(H1N1) приходит вирус гриппа B», – заявила Попова.

Она подчеркнула, что заболевание протекает непросто. Часто оно сопровождается осложнением в виде бронхитов и пневмоний, пишет «Интерфакс».

Напомним, быстро распространяющийся по России грипп может пройти в легкой форме, а может оставить последствия. Иммунолог Владимир Болибок назвал их. Однако вообще какие-либо последствия или осложнения проявляются не у такого большого количества заболевших. Максимум их процент доходит до 20.

Болезни и лекарства,Владимир Болибок,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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