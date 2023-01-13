Россиян предупредили о новом подвиде гриппа

Рост заболеваемости гриппом в России продолжается, и свиной грипп начинает уступать место новому виду группы B. Подробности рассказала руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.
«Подъем будет продолжаться. Мы не предполагаем, что он будет очень высоким. Но уже сейчас очевидно, что на смену вирусу гриппа A(H1N1) приходит вирус гриппа B», – заявила Попова.
Она подчеркнула, что заболевание протекает непросто. Часто оно сопровождается осложнением в виде бронхитов и пневмоний, пишет «Интерфакс».
Напомним, быстро распространяющийся по России грипп может пройти в легкой форме, а может оставить последствия. Иммунолог Владимир Болибок назвал их. Однако вообще какие-либо последствия или осложнения проявляются не у такого большого количества заболевших. Максимум их процент доходит до 20.