Что такое сонный паралич, чем он опасен и как его побороть

Сонный паралич — функциональное нарушение головного мозга, когда он одновременно находится в состоянии бодрствования и быстрого сна. При этом оно может сопровождаться пугающими галлюцинациями, тактильными и слуховыми ощущениями. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистами особенности состояния, кто больше подвержен рецидивам и может ли оно свидетельствовать о наличии других заболеваний.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По словам врача-сомнолога Павла Кудинова, сонный паралич означает, что мозг человека уже проснулся, но тело не может двигаться. По ощущениям состояние длится очень долго, но по сути занимает от одной минуты до трех.

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Причина нарушения

Для того чтобы головной мозг отдыхал ночью, как рассказал врач, сознание должно быть отключено. В норме головной мозг просыпается позже тела.

— Но у некоторых людей случаются ситуации, когда сознание проснулось, а участки головного мозга, которые отвечают за управление телом, еще нет, в этот момент может произойти приступ сонного паралича, — объяснил Кудинов.

Он отметил, что это состояние можно называть противоположностью лунатизма:

— У лунатиков сознание не включается, а двигательная деятельность включается, поэтому они начинают ходить во сне, но это не несет никакой опасности для человека. То же самое в случае с сонным параличом: тело еще бездействует, а мозг уже проснулся.

Невозможность пошевелить частями тела, по словам Кудинова, связана с тем, что человек не успел разблокировать двигательную систему.

Особенности состояния и профилактика

Врач-сомнолог София Черкасова пояснила, что сонный паралич сопровождается следующими признаками:

Невозможность движения;Пугающие образы во сне;Слуховые и тактильные галлюцинации.

— Часто человеку становится тяжело дышать в состоянии сонного паралича, поэтому ему может казаться, что его кто-то душит во сне. Это обусловлено тем, что в быстрой фазе сна работают только мышцы диафрагмы, а межреберные дыхательные мышцы и плечевой пояс отключены, — рассказала врач.

Не соблюдают режим дня;

Употребляют алкоголь;

Подвергаются переутомлениям и частым стрессам. В зоне риска заболевания, по ее словам, находятся люди, которые:

По мнению сомнолога, остановить состояние сонного паралича можно с помощью правильного образа жизни — начать заниматься спортом, засыпать и просыпаться в одно и то же время и стараться просыпаться с будильником, а не произвольно.

Сонный паралич — свидетель заболеваний?

Специалист не исключила, что сонный паралич иногда может являться одним из проявлений нарколепсии или катаплексии.

— Нарколепсия — редкое заболевание, которое выражается в приступах дневной сонливости, несмотря на то что человек полноценно спит ночью, — пояснила Черкасова. — Практически всегда после таких приступов он засыпает и спит около пяти или двадцати минут и просыпается с ощущением бодрости.

Однако она обратила внимание на то, что это ощущение не гарантирует повторения приступа нарколепсии.

— Катаплексия — один из симптомов нарколепсии, когда человек под воздействием сильных эмоций теряет тонус мышц. Например, когда человек смеется, может выронить из рук чашку или, испугавшись, упасть, потому что подкосились ноги, — рассказала врач.

В очень редких случаях, по словам Черкасовой, сонный паралич свидетельствует о депрессивном состоянии или стрессе:

— В депрессии действительно отмечается увеличение быстрой фазы сна, в которой и случается сонный паралич, но точно с такой же вероятностью к сонным параличам располагает сон на спине, поэтому нельзя утверждать наверняка, что увеличение количества быстрой фазы сна связано именно с депрессивными или тревожными расстройствами.

Боязнь сна из-за сонного паралича

Когда сонный паралич случается у человека впервые, ему становится страшно засыпать. Сомнолог объяснила, что необходимо предпринять в этом случае:

— Прежде всего надо убедить себя, что сонный паралич абсолютно безопасен и не несет в себе тени мистики. Это просто неприятное ощущение. Зачастую люди быстро привыкают к этому явлению и встречают свои пугающие образы, как старых знакомых.

Но для тех, кто все же боится засыпать из-за страха повторного паралича, врач рекомендовала освоить методики выхода из этого состояния.

— Быстрее всего кора мозга просыпается полностью, когда мы начинаем задействовать мелкую моторику. Человеку необходимо использовать пальцы рук или мимику лица. Например, нахмурить лоб, оскалить зубы, подвигать глазами, это позволяет быстрее включить произвольный контроль, — объяснила Черкасова.