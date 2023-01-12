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2 часа назад

Ученые узнали, как отсрочить слабоумие

Секрет Фирмы

Болезнь Альцгеймера пока что не лечится, но ничто не мешает нам от неё защититься. С возрастом умственные способности ослабевают, мозг хуже формирует новые нейронные связи. Однако этот процесс можно замедлить. Как выяснили новозеландские учёные из Университета Отаго, если каждый день по шесть минут ездить на велосипеде, мозг будет стареть медленно. Правда, ехать на велике придётся быстро.

Ученые узнали, как отсрочить слабоумие
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Авторы работы установили, что интенсивная езда на велосипеде помогает увеличь выработку белка, который кодируется геном BDNF. Он увеличивает численность новых нейронов и синапсов в мозге. Повышение BDNF в крови помогает формировать и сохранять воспоминания.

Учёные пришли к выводу, что в целом короткие, но энергичные упражнения — наиболее эффективный способ увеличить BDNF. Однако по каким причинам это происходит, пока точно не ясно. Согласно одной из гипотез, выработка BDNF повышается во время переключения мозга с одного источника энергии (глюкозы) на другой — молочную кислоту. Последняя образуется в организме как раз во время физических нагрузок.

Исследователи предполагают, что переход мозга от потребления глюкозы к потреблению лактата запускает механизмы, которые приводят к повышению уровня BDNF в крови.

Сейчас учёные изучают также зависимость выработки BDNF от голодания. Предположительно, недолгое голодание в сочетание с физическими упражнениями может ещё лучше сказываться на здоровье мозга.

Ранее мы рассказывали, какой симптом предупреждает о деменции задолго до её появления.

Болезни и лекарства,
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