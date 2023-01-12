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3 часа назад

Как подготовиться к смене погоды, если вы метеозависимы

Мария Каткова
Денис Прокофьевэксперт

По статистике, каждый третий человек на Земле страдает от метеозависимости. Риск этого состояния повышается после 50 лет. Среди симптомов метеозависимости медики выделяют головокружение, головную боль, тошноту и другие симптомы, которые появляются из-за повышения артериального давления.

Как подготовиться к смене погоды, если вы метеозависимы
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

О том, как можно подготовиться к смене погоды и уменьшить вред от метеозависимости, — в материале “Рамблера”.

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“Самое большое влияние на метеозависимых людей оказывает атмосферное давление, которое меняется в зависимости от погоды. Атмосферное давление влияет на артериальное давление человека. Поэтому часто при изменениях погода происходят колебания артериального давления с провоцированием гипертонических кризов”
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Занимайтесь лечением хронических заболеваний

Хронические заболевания вылечить невозможно, но можно сделать так, чтобы они перешли в стадию ремиссии, когда симптомы вас уже не беспокоят. Если у вас есть хронические заболевания. то стоит заниматься их лечением на постоянной основе, а также контролировать свое состояние.

Запаситесь необходимыми лекарствами

Наиболее частые симптомы, которые появляются из-за метеозависимости — головная боль и повышение артериального давления. Для облегчения этого состояния нужно иметь при себе препараты, которые вы обычно принимаете для купирования этих симптомов.

“Самое важное любому человеку, даже тому, кто не имеет гипертонического криза, иметь при себе препараты для купирования гипертонического криза. При изменении погоды возникает и головная боль, поэтому под рукой нужно иметь препараты для ее купирования”
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Ведите здоровый образ жизни

Соблюдайте диету, занимайтесь спортом, не употребляйте алкоголь и откажитесь от никотина. Все эти простые действия помогут вам справиться с метеозависимостью, так как влияют на артериальное давление. Если вы откажетесь от соленой пищи и начнете заниматься спортом, ваше давление понизится и во время перемены погоды перепады давления не будут казаться такими существенными.

“Подготовиться к перемене погоды нельзя, можно вести правильный образ жизни, контролировать состояние здоровья, вводить хронические заболевания в стадии стойкой ремиссии и иметь под рукой препараты, которые можно использовать как скоропомощные”
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог
Болезни и лекарства,
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