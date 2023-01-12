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51 минуту назад

Ученые назвали болезнь ЖКТ, которая повышает риск развития деменции

Газета.Ru

Ученые из Университета Эдит Коуэн выяснили, что хорошее образование может защитить человека от нескольких кишечных расстройств, некоторые из которых повышают риск развития деменции. Исследование опубликовано в International Journal of Molecular Sciences.

Как хорошее образование защищает от проблем ЖКТ и деменции
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В крупномасштабном исследовании была изучена генетическая информация более 766 тысяч человек. Ученые обнаружили, что более высокий уровень образования и когнитивных функций снижает риск кишечных расстройств.

Исследование также показало, что и кишечник может влиять на мозг. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), например, оказалась связана со снижением когнитивных функций: интеллекта и внимания. Результаты подтверждают недавнее исследование, в котором сообщается о росте заболеваемости деменцией при ГЭРБ. Открытие поможет выявлять больше случаев деменции на ранних стадиях.

Интересно, что более высокий уровень образования и когнитивной функции, защищающий от кишечных расстройств, характерен для всех расстройств, рассмотренных в исследовании, но в основном за исключением воспалительного заболевания кишечника.

При этом воспалительное заболевание кишечника (ВЗК) не повышало риск когнитивных нарушений. Ученые предполагают, что некоторые гены риска развития болезни Альцгеймера могут защищать от ВЗК и наоборот.

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