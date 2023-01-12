Как хорошее образование защищает от проблем ЖКТ и деменции

Ученые из Университета Эдит Коуэн выяснили, что хорошее образование может защитить человека от нескольких кишечных расстройств, некоторые из которых повышают риск развития деменции. Исследование опубликовано в International Journal of Molecular Sciences.

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В крупномасштабном исследовании была изучена генетическая информация более 766 тысяч человек. Ученые обнаружили, что более высокий уровень образования и когнитивных функций снижает риск кишечных расстройств.

Исследование также показало, что и кишечник может влиять на мозг. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), например, оказалась связана со снижением когнитивных функций: интеллекта и внимания. Результаты подтверждают недавнее исследование, в котором сообщается о росте заболеваемости деменцией при ГЭРБ. Открытие поможет выявлять больше случаев деменции на ранних стадиях.

Интересно, что более высокий уровень образования и когнитивной функции, защищающий от кишечных расстройств, характерен для всех расстройств, рассмотренных в исследовании, но в основном за исключением воспалительного заболевания кишечника.