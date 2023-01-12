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2 часа назад

Российский иммунолог раскрыл причину сильной волны гриппа в РФ

Vse42.ru

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок связал высокую заболеваемость с десятилетним отсутствием свиного гриппа в России.

В беседе с журналистами российский медик напомнил, что в России больше 10 лет не появлялся свиной грипп. Из-за этого нынешняя волна заболеваний, вызванная свиным гриппом, стала такой сильной, недуг быстро распространился и сопровождался тяжелыми симптомами, передает издание URA.RU.

– Без прививки иммунная система просто забыла, что такой вирус существует, поэтому инфекция достаточно быстро распространилась, вызвала пиковые значения заболевших и симптоматика достаточно тяжелая, – цитирует СМИ врача.

Болибок отметил, что иммунная система не успевает среагировать вовремя на грипп, чтобы защитить организм от последствий. Он добавил, что те, кто вакцинировался от гриппа, практически не заражались данным недугом.

Болезни и лекарства,Видео,Владимир Болибок,
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