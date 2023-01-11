Врач назвал опасные причины кожного зуда

Терапевт Хухрев: кожный зуд может свидетельствовать о заболеваниях печени и почек

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Внезапные приступы кожного зуда могут указывать на серьезные проблемы с мочевыделительной системой и печенью, об этом «Москве 24» сообщил врач-терапевт Алексей Хухрев.

Заболевания печени часто протекают без видимых признаков, раздражающий кожный зуд может свидетельствовать о развитии хронического гепатита. Если кожа чешется постоянно без видимых на то причин, стоит проконсультироваться с врачом.

«На поздних стадиях почечной недостаточности появляется так называемый уремический зуд. Он может очень сильно доставать человека», — объяснил терапевт.