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1 час назад

Врач назвал опасные причины кожного зуда

Газета.Ru

Терапевт Хухрев: кожный зуд может свидетельствовать о заболеваниях печени и почек

Врач назвал опасные причины кожного зуда
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Внезапные приступы кожного зуда могут указывать на серьезные проблемы с мочевыделительной системой и печенью, об этом «Москве 24» сообщил врач-терапевт Алексей Хухрев.

Заболевания печени часто протекают без видимых признаков, раздражающий кожный зуд может свидетельствовать о развитии хронического гепатита. Если кожа чешется постоянно без видимых на то причин, стоит проконсультироваться с врачом.

«На поздних стадиях почечной недостаточности появляется так называемый уремический зуд. Он может очень сильно доставать человека», — объяснил терапевт.

Также кожный зуд может беспокоить пожилых людей. При отсутствии проблем со здоровьем его лечат с помощью антигистаминных или гормональных препаратов. Врач отметил, что при появлении неприятного симптома не стоит заниматься самолечением.

Болезни и лекарства,Алексей Хухрев,
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