Врач предупредила некоторых людей об опасности пневмонии

«Есть отличная пневмо 23 для детей от двух лет и для взрослых, а для малышей подойдет превенар 13. Делать ее надо перед сезоном простуд, в конце лета-осенью. Но главное, что дефицита этих вакцин не наблюдается», — рассказала она.