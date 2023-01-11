Врач рассказал о предвестниках инсульта и инфаркта

Боль в сердце, предвещающая инфаркт, отличается от обычной кратковременностью и остротой ощущений. Как распознать надвигающийся инфаркт или инсульт, «ФедералПресс» рассказал главврач частной службы скорой помощи Лев Авербах.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«При инфаркте характерны острые и резкие боли в области сердца», – заявил Авербах.

Предвещающую сердечный приступ боль невозможно спутать с другими видами болевых ощущений – она носит кратковременный характер, при этом человек чувствует ее очень резко. Снять такую боль популярными препаратами, в том числе нитратами, тоже не получится.

Что касается инсультов, то среди первых симптомов врачи выделяют нарушения речи и двигательных функций. Если человек вдруг почувствовал, что не может выговорить какие-то слова и у него «отказывает» одна из конечностей, скорее всего, это начальная стадия инсульта.

Лучшее, что можно сделать в этот момент – незамедлительно вызвать скорую помощь.

«Люди обычно пугаются, но бояться не надо. Важно грамотно действовать», – сказал Авербах.