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1 час назад

Врач рассказал о предвестниках инсульта и инфаркта

РИА "ФедералПресс"

Боль в сердце, предвещающая инфаркт, отличается от обычной кратковременностью и остротой ощущений. Как распознать надвигающийся инфаркт или инсульт, «ФедералПресс» рассказал главврач частной службы скорой помощи Лев Авербах.

Врач рассказал о предвестниках инсульта и инфаркта
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«При инфаркте характерны острые и резкие боли в области сердца», – заявил Авербах.

Предвещающую сердечный приступ боль невозможно спутать с другими видами болевых ощущений – она носит кратковременный характер, при этом человек чувствует ее очень резко. Снять такую боль популярными препаратами, в том числе нитратами, тоже не получится.

Что касается инсультов, то среди первых симптомов врачи выделяют нарушения речи и двигательных функций. Если человек вдруг почувствовал, что не может выговорить какие-то слова и у него «отказывает» одна из конечностей, скорее всего, это начальная стадия инсульта.

Лучшее, что можно сделать в этот момент – незамедлительно вызвать скорую помощь.

«Люди обычно пугаются, но бояться не надо. Важно грамотно действовать», – сказал Авербах.

Врач посоветовал открыть форточку, снять галстук, расстегнуть пуговицы рубашки и ослабить ремень. Если есть возможность, необходимо убрать препятствия для въезда машины «скорой» на территорию: поднять шлагбаум, открыть дверь.

Болезни и лекарства,Лев Авербах,
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