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1 час назад

Россиянам рассказали, какие осложнения могут развиться из-за больного горла

Секрет Фирмы

Зимой, когда все вокруг чихают и кашляют, заболеть ОРВИ проще простого. Многие привыкли почти не обращать внимания на боль в горле и насморк. Мол, порассасываю пастилки, промою нос и буду как огурец. Между тем, фарингит, или воспаление слизистой задней стенки глотки, может протекать в разной форме и приводить к серьёзным последствиям.

Какие осложнения могут развиться из-за больного горла
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам врача-оториноларинголога многопрофильной клиники «Балтмед» медицинского центра «Проект здоровья» Александры Найдёновой, недооценивать фарингит не стоит. А многие именно так и делают.

Медик объяснила, что если воспаление вызвано вирусом, то сильно переживать не стоит. В течение недели всё пройдёт само. Тут главное — подобрать адекватное обезболивание.

Но вирус — не единственная зараза, которая может вызвать проблемы с горлом. При бактериальном фарингите всё сложнее — боль проявляется ярче и отёк нарастает быстрее. Здесь, если вовремя не обратиться ко врачу, могут развиться серьёзные осложнения — чаще всего абсцесс, затруднение глотания и дыхания. Ещё не исключены проблемы с сердцем, суставами и почками.

Но одно из самых проблемных осложнений — бета-гемолитический стрептококк. Его лечат ревматологи, и болячка преследует человека всю жизнь. Например, бета-гемолитический стрептококк группы А может вызывать множество заболеваний — его считают одним из наиболее опасных вирусов для человека.

Врач объяснила, что сразу при боли в горле паниковать не стоит. Поначалу достаточно пользоваться спреями с антисептиками, полоскать больное горло и рассасывать травяные пастилки. Правда, если в течение трёх-четырёх дней лучше не стало, нужно идти к специалисту.

Кстати, сейчас подхватить вирус легко даже в бассейне или аквапарке. Бациллы в воде себя чувствуют прекрасно, а вот человек себя после встречи с ними — не очень.

Болезни и лекарства,
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