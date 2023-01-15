3 вредные вещи, которые принято считать полезными: видео

Врач Сергей Малоземов рассказал, какие продукты, используемые в повседневной жизни, на самом деле приносят больше вреда, чем пользы.

Эфирные масла широко используются в косметической промышленности и фармацевтике, но у этой добавки есть множество противопоказаний. Масла могут агрессивно влиять на кожу, вызывая раздражение, а при использовании их в качестве ингаляций они могут провоцировать ожоги дыхательных путей.

Изначально ватные палочки разрабатывались в качестве инструмента для ежедневной чистки ушей и предотвращения накопления серы в слуховых проходах, но в итоге палочки начали провоцировать обратное. Из-за своей формы они проталкивают ушную серу глубже, из-за чего формируются ушные пробки.

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