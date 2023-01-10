Как защитить себя от гриппа: шесть советов

Заболеть гриппом может каждый третий ребенок и каждый пятый взрослый. В Роспотребнадзоре рассказали, как защитить себя в то время, когда большинство уже болеют.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Самый распространенный путь передачи инфекции – воздушно-капельный», – отмечают в ведомстве.

При кашле, чихании или разговоре человек с помощью слюны, слизи и мокроты распространяет опасные бактерии на 2-3 метра вокруг себя.

Рекомендации в этот период стандартные: избегать мест большого скопления людей и не контактировать с человеком, у которого есть признаки заболевания. Для того чтобы повысить свой иммунитет и снизить шансы заболеть, стоит хорошо спать, заниматься спортом и гулять на свежем воздухе.