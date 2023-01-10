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3 часа назад

Как защитить себя от гриппа: шесть советов

РИА "ФедералПресс"

Заболеть гриппом может каждый третий ребенок и каждый пятый взрослый. В Роспотребнадзоре рассказали, как защитить себя в то время, когда большинство уже болеют.

Как защитить себя от гриппа: шесть советов
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Самый распространенный путь передачи инфекции – воздушно-капельный», – отмечают в ведомстве.

При кашле, чихании или разговоре человек с помощью слюны, слизи и мокроты распространяет опасные бактерии на 2-3 метра вокруг себя.

Рекомендации в этот период стандартные: избегать мест большого скопления людей и не контактировать с человеком, у которого есть признаки заболевания. Для того чтобы повысить свой иммунитет и снизить шансы заболеть, стоит хорошо спать, заниматься спортом и гулять на свежем воздухе.

Если вы все же заболели, то важно как можно быстрее начать терапию, чтобы все прошло гладко. Для этого стоит обратиться к врачу, чтобы тот выписал лекарства, говорится на сайте Роспотребнадзора. Ранее «ФедералПресс» писал о том, что первые случаи одновременного заражения COVID-19 и гриппом выявлены в Румынии.

Болезни и лекарства,Роспотребнадзор,
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