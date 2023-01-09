Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+8° в 
USD 70.30EUR 75.08
Войти в почту
2 часа назад

Доктор Мясников назвал веский повод обратиться к врачу

Lenta.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал веский повод обратиться в медучреждение. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» специалист заявил, что при отеке одной ноги необходимо обратиться за медицинской помощью, так как указанный симптом может быть признаком тромбоза. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Доктор назвал веский повод обратиться к врачу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Обычный тромбоз глубоких вен бывает при лежании, долгом неподвижном состоянии — при нем отек ноги пройдет, проблема не в ноге. Но если тромб оторвется, он попадет в сердце, а потом в легкие, что приведет к летальному исходу», — предупредил доктор.

По этой причине Мясников крайне рекомендовал обращаться к врачу при подобном симптоме.

«Отекла одна нога, вы ни о чем не думаете, идете к врачу — он делает ультразвук, если тромба нет — это одно, если есть — принимайте меры», — призвал медик.

По его словам, несвоевременное обнаружение тромбов становится причиной смерти многих людей в расцвете сил.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители