Доктор назвал веский повод обратиться к врачу

«Обычный тромбоз глубоких вен бывает при лежании, долгом неподвижном состоянии — при нем отек ноги пройдет, проблема не в ноге. Но если тромб оторвется, он попадет в сердце, а потом в легкие, что приведет к летальному исходу», — предупредил доктор.