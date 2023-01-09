Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+3° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
53 минуты назад

Врач рассказал, что нельзя делать при обморожении

Клопс.Ru

При обморожении ни в коем случае нельзя прижимать поражённые участки к батарее. Об этом заявил тюменский врач Антон Терехин. Медика цитирует «Вслух.ру» в понедельник, 9 января.

Врач рассказал, что нельзя делать при обморожении
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Первыми от морозов страдают открытые и выступающие части тела — нос, щёки, уши, пальцы на руках и ногах. При возникновении покалываний и пощипываний в этих местах следует как можно быстрее зайти с улицы в тёплое помещение, растереть ладони до ощущения тепла, затем ими согреть лицо.

При сильных обморожениях кожа бледнеет, немеет, становится холодной на ощупь. Что нельзя делать в таких ситуациях:
  • растирать кожу снегом — это может привести к дополнительным травмам и стать причиной инфекции;
  • принимать горячую ванну, прижимать кисти рук к батарее — это может привести к некрозу обмороженных тканей.

Согревать обмороженные части тела необходимо медленно и постепенно. Для этого нужно укутать поражённые участки тела сухой и тёплой одеждой либо теплоизолирующей ватно-марлевой повязкой в несколько слоёв. Следующий шаг — обращение за медицинской помощью.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители