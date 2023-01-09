Врач рассказал, что нельзя делать при обморожении

При обморожении ни в коем случае нельзя прижимать поражённые участки к батарее. Об этом заявил тюменский врач Антон Терехин. Медика цитирует «Вслух.ру» в понедельник, 9 января.
Первыми от морозов страдают открытые и выступающие части тела — нос, щёки, уши, пальцы на руках и ногах. При возникновении покалываний и пощипываний в этих местах следует как можно быстрее зайти с улицы в тёплое помещение, растереть ладони до ощущения тепла, затем ими согреть лицо.
Согревать обмороженные части тела необходимо медленно и постепенно. Для этого нужно укутать поражённые участки тела сухой и тёплой одеждой либо теплоизолирующей ватно-марлевой повязкой в несколько слоёв. Следующий шаг — обращение за медицинской помощью.