Врач рассказал, что нельзя делать при обморожении

При обморожении ни в коем случае нельзя прижимать поражённые участки к батарее. Об этом заявил тюменский врач Антон Терехин. Медика цитирует «Вслух.ру» в понедельник, 9 января.

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Первыми от морозов страдают открытые и выступающие части тела — нос, щёки, уши, пальцы на руках и ногах. При возникновении покалываний и пощипываний в этих местах следует как можно быстрее зайти с улицы в тёплое помещение, растереть ладони до ощущения тепла, затем ими согреть лицо.

растирать кожу снегом — это может привести к дополнительным травмам и стать причиной инфекции;

принимать горячую ванну, прижимать кисти рук к батарее — это может привести к некрозу обмороженных тканей. При сильных обморожениях кожа бледнеет, немеет, становится холодной на ощупь. Что нельзя делать в таких ситуациях: