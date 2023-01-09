Пневмония: основные признаки, симптомы и лечение

В мире пневмония занимает третье место по количеству смертей после болезней сердца и сосудов, рака, последствий тяжелых травм и отравлений. Это заболевание может развиваться у людей с ослабленным иммунитетом и существенно ухудшать прогнозы на выздоровление. Тем не менее, ранняя диагностика и своевременное профессиональное лечение пневмонии могут значительно улучшить шансы на положительный исход. Исходя из рекомендаций Минздрава, «ФедералПресс» рассказывает о том, как распознать болезнь, чтобы как можно скорее обратиться к врачу.
Пневмонии называют воспалительным процессом нижних дыхательных путей, который может развиваться вследствие различных факторов. Этот процесс проходит с внутриальвеолярной экссудацией - выходом жидкости через сосудистую стенку в воспаленную ткань, и имеет характерные клинические признаки. Как правило, серьезная форма пневмонии наблюдается только у 10–14 человек из 1000 населения и 17 человек из 1000 среди людей старше 50 лет.
К этиологическим факторам специалисты в первую очередь относят бактериальную инфекцию. При этом в качестве возбудителя пневмонии могут выступать как вирусы, так и бактерии.
К ним относятся:
Причины также могут быть неинфекционными: например, травмы грудной клетки, воздействие различных ионизирующих излучений, токсических веществ и сильных аллергенов.
По данным врачей, дыхательные пути постоянно подвергаются воздействию вредных бактерий и вирусов, в изобилии представленных во внешней среде. Нормальная флора в верхних дыхательных путях и ротоглоточной области человека в обычных условиях способна хорошо сопротивляться внешним угрозам. Из верхних дыхательных путей микробы обычно не попадают в организм, поэтому они не причиняют существенного вреда. Пневмония же, как один из тяжелых случаев, может развиться в том случае, если:
Иногда инфекция возникает из-за попадания бактерий в легкие через кровоток или путем пограничного распространения от грудной стенки. Еще один частый случай развития пневмонии – ухудшение естественной микрофлоры легких.
Каким образом организм защищается
В верхних дыхательных путях защитные механизмы тела включают иммуноглобулины слюны, протеолитические ферменты и лизоцим - они способны противостоять вирусной и бактериальной угрозе. Также защищают от инфекции микобактерии, вырабатывающие ингибиторы роста, например, фибронектин.
Различают неспецифическую и специфическую защиту верхних дыхательных путей.
Выполнение этого процесса происходит через кашлевой рефлекс и выделение носовой слизи (таким образом удаляются бактерии, вирусы или токсины). Экологическая ситуация, курение и климат негативно влияют на состояние носоглотки, что ведет к увеличению нагрузки на бронхи и впоследствии развитию заболеваний дыхательных путей.
Она обеспечивается иммунными механизмами более сложного уровня - различными ферментами, реагирующими на появление инородных микроорганизмов.
В большинстве случаев эти механизмы помогают защитить людей от инфекций. Нормальная микрофлора изменяется в результате:
К числу факторов рисков также относится возраст: наиболее подвержены воспалению легких дети до пяти лет и люди старше 65-летнего возраста.
Специалисты утверждают, что к ним относятся:
По-другому ее еще называют долевая пневмония. Это очень опасное заболевание – воспаление нескольких долей легкого. Начинается все с температуры около 38 градусов, озноба и сильной боли в грудине. Кашель в первые дни сухой, затем влажный с мокротой цвета ржавого металла. В течение дня температура остается высокой. Симптомы крупозной пневмонии остаются в течение 10 дней.
В случае тяжелого течения заболевания появляются гиперемия (переполнение кровью сосудов), изменение цвета кожи кожи и цианоз, изменение цвета тканей тела, происходящее на фоне недостатка кислорода. При наличии герпеса на губах, крыльях носа и подбородка появляются герпетические высыпания. В дыхании учащается и поверхностное, и глубокое дыхание, при прослушивании легких слышны влажные хрипы. Сердцебиение учащенное, пульс частый и аритмичный; артериальное давление низкое.
В острой форме заболевания воспалительный процесс локализуется в отдельном участке легочной ткани. В начале очаговая пневмония, как правило, протекает незаметно.
Обычно это происходит после недавно перенесенного ОРВИ или острого трахеобронхита. На протяжении всего дня температура держится в пределах 37–38 градусов, ближе к вечеру может повышаться. Кашель сухой и с гноем, отходят выделения. При этом больной сильно потеет, чувствует слабость, а также у него возникают боли в грудной клетке.
Затем наступает период, когда состояние ухудшается: появляется сильная одышка и цианоз. На слух можно услышать, как тяжело дышат легкие, короткий выдох и сухой кашель.
Не всегда легко распознать пневмонию, так как первые признаки похожи на простуду. Развитие заболевания подразумевает четыре стадии:
Длительность от 12 часов до трех суток. Именно на этом этапе в сосудах легких резко увеличивается количество крови.
Продолжительность от 24 часов до трех суток. С этого момента начинается процесс уплотнения ткани легкого, который сопровождается увеличением органа в объеме.
Занимает от двух до шести суток. Из-за распада эритроцитов происходит выброс большого количества лейкоцитов в альвеолы, что приводит к образованию обширного гнойного очага. При этом же происходит восстановление нормальной структуры легочной ткани.
В разных возрастных группах течение болезни может иметь различные симптомы.
Симптомы при вирусной пневмонии возникают быстро и пациент чувствует резкое ухудшение состояния. Уже с первого дня появляется высокая температура и сильный сухой кашель.
При пневмонии у взрослого человека температура поднимается до 38 градусов. В целом состояние ухудшается: наблюдаются слабость в теле, головокружения, головная боль. Через несколько дней после начала приступов кашля у пациента возникает сильная одышка, а также наблюдается обильное отделение мокроты. Как только появляется боль или дискомфорт в груди, это сигнал о ухудшении состояния. Это может быть воспаление легких.
У пациентов с бактериальной пневмонией симптомы развиваются медленнее. Как только появляются общие признаки, болезнь начинает развиваться в течение двух недель. Человек чувствует облегчение и улучшение состояния, но потом все симптомы резко возвращаются. Появляется гнойная мокрота при вернувшихся приступах кашля.
Проявление пневмонии у пожилого человека бывает почти незаметным. Если температуры нет, то о начале заболевания будут сигнализировать только сухой кашель и одышка.
Как правило, пневмонии у детей возникают как осложнение гриппа, ОРВИ или других заболеваний.
Одышка и кашель, которые становятся все сильнее. Сильные приступы кашля, которые возникают после каждого глубокого вдоха. Постоянно учащенный пульс. В совокупности со всеми симптомами отмечается бледность кожных покровов.
Когда самочувствие ребенка внезапно улучшилось, после чего также резко ухудшилось в течение нескольких дней, это может быть сигналом о проблемах со здоровьем.
Осложнение развивается, когда при пневмонии возникают воспалительные и реактивные процессы в бронхолегочной системе или других органах. В большинстве случаев такие осложнения во многом определяют исход заболевания. Среди них выделяют легочные и внелегочные. К первым относятся:
К внелегочным относятся:
Это один из основных методов лечения. Чаще всего антибиотики назначают, не дожидаясь установления конкретного возбудителя болезни. По причине того, что конкретный препарат зависит от того, чем именно была вызвана пневмония, самостоятельное применение лекарств без консультации со специалистом строго не рекомендуется. Подбор неправильного антибиотика может привести к негативным последствиям, а также навредить всему организму. Как правило, курс лечения составляет от 7 до 14 дней, в зависимости от препарата.
Ее цель – это лечение симптомов пневмонии. Этот метод включает в себя дезинтоксикационную терапию, иммуностимуляцию и прием жаропонижающих препаратов, а также муколитических средств и антигистаминных лекарств.
В зависимости от состояния пациента врач может назначить проведение физиотерапевтических процедур: ингаляции, массаж и ЛФК. Электрофорез с хлористым кальцием или йодом можно использовать для лечения лихорадки и интоксикации организма.
Экспертами было отмечено, что для повышения защитных сил организма очень важно правильное рациональное питание, богатые поливитаминами продукты, а также систематические занятия ЛФК в сочетании с дыхательной гимнастикой. С помощью этих упражнений можно улучшить вентиляцию легких, дыхательный аппарат укрепляется и отходящая мокрота начинает регулярно отходить. Это также помогает избежать образования застоя в легких.
Здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек и коррекция сопутствующей патологии способствуют уменьшению рисков развития воспаления легких. Если в доме или квартире живут много людей, необходимо создать условия для соблюдения регулярных правил гигиены – это также снизит заболеваемость в семье.