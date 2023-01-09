Пневмония: основные признаки, симптомы и лечение

В мире пневмония занимает третье место по количеству смертей после болезней сердца и сосудов, рака, последствий тяжелых травм и отравлений. Это заболевание может развиваться у людей с ослабленным иммунитетом и существенно ухудшать прогнозы на выздоровление. Тем не менее, ранняя диагностика и своевременное профессиональное лечение пневмонии могут значительно улучшить шансы на положительный исход. Исходя из рекомендаций Минздрава, «ФедералПресс» рассказывает о том, как распознать болезнь, чтобы как можно скорее обратиться к врачу.

Причины заболевания

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Пневмонии называют воспалительным процессом нижних дыхательных путей, который может развиваться вследствие различных факторов. Этот процесс проходит с внутриальвеолярной экссудацией - выходом жидкости через сосудистую стенку в воспаленную ткань, и имеет характерные клинические признаки. Как правило, серьезная форма пневмонии наблюдается только у 10–14 человек из 1000 населения и 17 человек из 1000 среди людей старше 50 лет.

К этиологическим факторам специалисты в первую очередь относят бактериальную инфекцию. При этом в качестве возбудителя пневмонии могут выступать как вирусы, так и бактерии.

К ним относятся:

грамположительные микроорганизмы: пневмония, стафилококк, стрептококк и стрептомицин;

грамотрицательные микроорганизмы: палочка Фридлендера, гемофильная палочка, энтеробактерии, протей, кишечная палочка, легионелла и др.;

вирусные инфекции (грипп, герпес, аденовирусы, коронавирусы и т.д.);

грибковые инфекции.

Причины также могут быть неинфекционными: например, травмы грудной клетки, воздействие различных ионизирующих излучений, токсических веществ и сильных аллергенов.

Основные факторы риска

По данным врачей, дыхательные пути постоянно подвергаются воздействию вредных бактерий и вирусов, в изобилии представленных во внешней среде. Нормальная флора в верхних дыхательных путях и ротоглоточной области человека в обычных условиях способна хорошо сопротивляться внешним угрозам. Из верхних дыхательных путей микробы обычно не попадают в организм, поэтому они не причиняют существенного вреда. Пневмония же, как один из тяжелых случаев, может развиться в том случае, если:

Ослабляются защитные механизмы

Излишне большое количество бактерий, попадающих в кровь, распространяются по организму

Попавший в организм патоген очень заразен

Иногда инфекция возникает из-за попадания бактерий в легкие через кровоток или путем пограничного распространения от грудной стенки. Еще один частый случай развития пневмонии – ухудшение естественной микрофлоры легких.

Каким образом организм защищается

В верхних дыхательных путях защитные механизмы тела включают иммуноглобулины слюны, протеолитические ферменты и лизоцим - они способны противостоять вирусной и бактериальной угрозе. Также защищают от инфекции микобактерии, вырабатывающие ингибиторы роста, например, фибронектин.

Различают неспецифическую и специфическую защиту верхних дыхательных путей.

Неспецифическая защита

Выполнение этого процесса происходит через кашлевой рефлекс и выделение носовой слизи (таким образом удаляются бактерии, вирусы или токсины). Экологическая ситуация, курение и климат негативно влияют на состояние носоглотки, что ведет к увеличению нагрузки на бронхи и впоследствии развитию заболеваний дыхательных путей.

Специфическая защита

Она обеспечивается иммунными механизмами более сложного уровня - различными ферментами, реагирующими на появление инородных микроорганизмов.

В чем причина снижения защиты?

В большинстве случаев эти механизмы помогают защитить людей от инфекций. Нормальная микрофлора изменяется в результате:

Лечения антибиотиками без назначения врача

Системных заболеваний организма

Недостатка или плохого качества питания

Курения

Вредных микроорганизмов и веществ дома

Изменений в эмоциональном состоянии

Препаратов, подавляющих иммунную систему

Присутствия болезней, которые вызывают нарушение работы иммунитета

К числу факторов рисков также относится возраст: наиболее подвержены воспалению легких дети до пяти лет и люди старше 65-летнего возраста.

Риски развития пневмоний в детском возрасте

Специалисты утверждают, что к ним относятся:

Наличие в организме хронической инфекции ЛОР-органов;

Бронхит, который приводит к хроническим заболеваниям дыхательных путей, астме;

Несоблюдение режима, недостаток времени на отдых и прогулки;

Недостаточный или несбалансированный рацион питания;

Отсутствие активности и закаливания;

Нарушение санитарно-эпидемического режима в школе и детском саду (дети с симптомами ОРВИ должны быть изолированы).

Разновидности пневмонии

Крупозная

По-другому ее еще называют долевая пневмония. Это очень опасное заболевание – воспаление нескольких долей легкого. Начинается все с температуры около 38 градусов, озноба и сильной боли в грудине. Кашель в первые дни сухой, затем влажный с мокротой цвета ржавого металла. В течение дня температура остается высокой. Симптомы крупозной пневмонии остаются в течение 10 дней.

В случае тяжелого течения заболевания появляются гиперемия (переполнение кровью сосудов), изменение цвета кожи кожи и цианоз, изменение цвета тканей тела, происходящее на фоне недостатка кислорода. При наличии герпеса на губах, крыльях носа и подбородка появляются герпетические высыпания. В дыхании учащается и поверхностное, и глубокое дыхание, при прослушивании легких слышны влажные хрипы. Сердцебиение учащенное, пульс частый и аритмичный; артериальное давление низкое.

Очаговая

В острой форме заболевания воспалительный процесс локализуется в отдельном участке легочной ткани. В начале очаговая пневмония, как правило, протекает незаметно.

Обычно это происходит после недавно перенесенного ОРВИ или острого трахеобронхита. На протяжении всего дня температура держится в пределах 37–38 градусов, ближе к вечеру может повышаться. Кашель сухой и с гноем, отходят выделения. При этом больной сильно потеет, чувствует слабость, а также у него возникают боли в грудной клетке.

Затем наступает период, когда состояние ухудшается: появляется сильная одышка и цианоз. На слух можно услышать, как тяжело дышат легкие, короткий выдох и сухой кашель.

Симптомы заболевания

Не всегда легко распознать пневмонию, так как первые признаки похожи на простуду. Развитие заболевания подразумевает четыре стадии:

Стадия прилива

Длительность от 12 часов до трех суток. Именно на этом этапе в сосудах легких резко увеличивается количество крови.

Стадия красного опеченения

Продолжительность от 24 часов до трех суток. С этого момента начинается процесс уплотнения ткани легкого, который сопровождается увеличением органа в объеме.

Начало серого опеченения

Занимает от двух до шести суток. Из-за распада эритроцитов происходит выброс большого количества лейкоцитов в альвеолы, что приводит к образованию обширного гнойного очага. При этом же происходит восстановление нормальной структуры легочной ткани.

В разных возрастных группах течение болезни может иметь различные симптомы.

У взрослых

Симптомы при вирусной пневмонии возникают быстро и пациент чувствует резкое ухудшение состояния. Уже с первого дня появляется высокая температура и сильный сухой кашель.

При пневмонии у взрослого человека температура поднимается до 38 градусов. В целом состояние ухудшается: наблюдаются слабость в теле, головокружения, головная боль. Через несколько дней после начала приступов кашля у пациента возникает сильная одышка, а также наблюдается обильное отделение мокроты. Как только появляется боль или дискомфорт в груди, это сигнал о ухудшении состояния. Это может быть воспаление легких.

У пациентов с бактериальной пневмонией симптомы развиваются медленнее. Как только появляются общие признаки, болезнь начинает развиваться в течение двух недель. Человек чувствует облегчение и улучшение состояния, но потом все симптомы резко возвращаются. Появляется гнойная мокрота при вернувшихся приступах кашля.

Проявление пневмонии у пожилого человека бывает почти незаметным. Если температуры нет, то о начале заболевания будут сигнализировать только сухой кашель и одышка.

У детей

Как правило, пневмонии у детей возникают как осложнение гриппа, ОРВИ или других заболеваний.

Одышка и кашель, которые становятся все сильнее. Сильные приступы кашля, которые возникают после каждого глубокого вдоха. Постоянно учащенный пульс. В совокупности со всеми симптомами отмечается бледность кожных покровов.

Когда самочувствие ребенка внезапно улучшилось, после чего также резко ухудшилось в течение нескольких дней, это может быть сигналом о проблемах со здоровьем.

Осложнения

Осложнение развивается, когда при пневмонии возникают воспалительные и реактивные процессы в бронхолегочной системе или других органах. В большинстве случаев такие осложнения во многом определяют исход заболевания. Среди них выделяют легочные и внелегочные. К первым относятся:

обструктивный синдром;

абсцесс (нагноение) и гангрена легких в ряде случаев;

острая дыхательная недостаточность;

парапневмонический экссудативный плеврит.

К внелегочным относятся:

острая сердечно-легочная недостаточность;

эндокардит и миокардит;

менингит и менингоэнцефалит;

гломерулонефрит;

инфекционно-токсический шок;

анемия;

психозы и др.

Диагностика, лечение и профилактика пневмонии

Антибиотикотерапия

Это один из основных методов лечения. Чаще всего антибиотики назначают, не дожидаясь установления конкретного возбудителя болезни. По причине того, что конкретный препарат зависит от того, чем именно была вызвана пневмония, самостоятельное применение лекарств без консультации со специалистом строго не рекомендуется. Подбор неправильного антибиотика может привести к негативным последствиям, а также навредить всему организму. Как правило, курс лечения составляет от 7 до 14 дней, в зависимости от препарата.

Симптоматическая терапия

Ее цель – это лечение симптомов пневмонии. Этот метод включает в себя дезинтоксикационную терапию, иммуностимуляцию и прием жаропонижающих препаратов, а также муколитических средств и антигистаминных лекарств.

Физиолечение

В зависимости от состояния пациента врач может назначить проведение физиотерапевтических процедур: ингаляции, массаж и ЛФК. Электрофорез с хлористым кальцием или йодом можно использовать для лечения лихорадки и интоксикации организма.

Экспертами было отмечено, что для повышения защитных сил организма очень важно правильное рациональное питание, богатые поливитаминами продукты, а также систематические занятия ЛФК в сочетании с дыхательной гимнастикой. С помощью этих упражнений можно улучшить вентиляцию легких, дыхательный аппарат укрепляется и отходящая мокрота начинает регулярно отходить. Это также помогает избежать образования застоя в легких.