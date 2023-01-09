Токсиколог назвал способ профилактики загустения крови

Токсиколог, профессор Михаил Кутушов рассказал россиянам, как с помощью питьевого режима не дать крови в сосудах загустеть.

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По словам медика, риск загустения крови снижается, если выпивать стакан теплой воды натощак. Также это благоприятно влияет на пищеварение и снижает концентрацию токсинов, передает издание Life.ru со ссылкой на Telegram-канале Кутушова.