Токсиколог назвал способ профилактики загустения крови

Токсиколог, профессор Михаил Кутушов рассказал россиянам, как с помощью питьевого режима не дать крови в сосудах загустеть.
По словам медика, риск загустения крови снижается, если выпивать стакан теплой воды натощак. Также это благоприятно влияет на пищеварение и снижает концентрацию токсинов, передает издание Life.ru со ссылкой на Telegram-канале Кутушова.
Токсиколог добавил, что кровь начинает густеть из-за дефицита белков в рационе. Чтобы избежать проблем со здоровьем специалист порекомендовал уделять большое внимание завтраку, в котором должны быть белковые продукты.