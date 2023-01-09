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1 час назад

Токсиколог назвал россиянам способ профилактики загустения крови

Vse42.ru

Токсиколог, профессор Михаил Кутушов рассказал россиянам, как с помощью питьевого режима не дать крови в сосудах загустеть.

Токсиколог назвал способ профилактики загустения крови
Фото: Vse42.ruVse42.ru

По словам медика, риск загустения крови снижается, если выпивать стакан теплой воды натощак. Также это благоприятно влияет на пищеварение и снижает концентрацию токсинов, передает издание Life.ru со ссылкой на Telegram-канале Кутушова.

Токсиколог добавил, что кровь начинает густеть из-за дефицита белков в рационе. Чтобы избежать проблем со здоровьем специалист порекомендовал уделять большое внимание завтраку, в котором должны быть белковые продукты.

Болезни и лекарства,
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