Медики рассказали, при каких болезнях колет сердце

Врачи рассказали причиной каких заболеваний могут быть боли в области сердца и груди. Об этом написало издание «Новосибирск онлайн».

Фото: runews24.ru runews24.ru

Одной из распространённых болезней является ишемия. При ней болевые ощущения возникают за грудиной и в верхней части живота. Боль может появиться после эмоционального стресса или физической нагрузки. Она проходит, если принять лекарство.

Резкая боль может появиться при межрёберной невралгии. Но она не локализуется в центре и может перейти в хроническую.

При проблемах с ЖКТ, у людей с остеохондрозом, вегетососудистой дистонией возникает кардиалгия.

Ритм сердца может нарушаться при аритмии и проблемах с сердцем и сосудами.

После ковида может развиться тахикардия, вирусный миокардит. При нём в области сердца возникают болевые ощущения, отекают ноги, появляется отдышка.