Иммунолог объяснила, когда человека госпитализируют с гриппом

«Должны быть признаки осложнений. Не просто грипп, а, например, когда начинается двусторонняя пневмония. То есть, чтобы это не была просто температура или ломота в теле. Это уже затяжная история и у человека появились признаки кровохаркание, боль в грудной клетке, кашель, и длительно сохраняющаяся температура. Эти проявления являются красными флагами для того, чтобы обратиться к врачу», — сказала Ирина Ярцева.