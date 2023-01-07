Врачи рассказали, как определить деменцию на ранних стадиях

Самое страшное в деменции — это невозможность её вылечить. Однако если поймать болезнь на первых симптомах, то её развитие можно вполне замедлить. Только для этого нужно знать эти первые симптомы. Зачастую их списывают на переутомление, но здесь нужно различать эту тонкую грань. И если признаки не проходят, то вряд ли их стоит игнорировать.

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По информации Ассоциации болезни Альцгеймера, есть пять ранних симптомов. Первый из них и самый основной — ослабление памяти, которое доставляет дискомфорт в повседневной жизни. Люди с деменцией начинают забывать имена, даты, события и планы, поэтому им приходится помогать себе записками, стикерами, приложениями и другими напоминалками.

Вторым признаком часто становятся проблемы со зрением — человеку сложно читать, определять цвета, размер и расстояние. А это может привести к частым потерям баланса и сложностям с вождением.

У людей с Альцгеймером начинаются и сложности с принятием решений, они перестают следить за собой и своим домом, а сомнительные выводы приводят к тому, что у них начинаются и неприятности с деньгами.

Деменция нередко меняет человека до неузнаваемости, близкие могут поражаться его поведению и характеру. Смятение, паранойя, депрессия, страх или тревога начинают появляться будто ниоткуда, зато с неприятным постоянством.