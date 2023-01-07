Названы основные признаки непереносимости молока организмом

«Плохое усвоение молока — это непереносимость лактозы. При таком состоянии после употребления молока у человека возникают дискомфортные ощущения в желудке, такие как урчание, повышенное газообразование, боли, спазмы. Это означает, что у данного человека утратился фермент лактаза, который отвечает за расщепление лактозы (молочного сахара), поэтому лактоза перестала расщепляться до глюкозы и галактозы», — пояснила она.