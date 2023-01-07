Врач объяснила, чем тревожность отличается от депрессии

Врач-психиатр реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной Диагноз» Людмила Нугаманова назвала основные отличия расстройства и депрессии.

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Тревожное расстройство связано с потоком мысли, «наводнением» мыслями, но без того, чтобы хотя бы одну из них додумать до конца. Очень сложно сфокусироваться из-за огромного количества мыслей. В этом состоянии человек беспокоен, суетлив, весьма напряжён и взбудоражен. При этом желание жить не пропадает.

При депрессии мыслительный процесс замедляется вплоть до практически полного отсутствия мыслей. Когда человек подвержен депрессии, возникает апатия, нежелание жить, витальность (стремление жить) в целом снижается. На этом фоне могут даже появиться достаточно навязчивые суицидальные мысли. Иногда может доходить до реальных попыток суицида.

При обоих состояниях снижается качество внимания и памяти. Многие процессы остаются за рамками сужающейся фокусировки, многое не остаётся в памяти.

«Не лечить тревогу и депрессию нельзя. При тревожном расстройстве наступает истощение, начиная от выгорания, бессонницы, ухудшения отношений в разных сферах, снижения работоспособности и вплоть до психотического состояния (иллюзии, искажения действительности). В случае с депрессией ко всему вышеперечисленному добавляется высокий суицидальный риск из-за сниженной витальности: у человека происходит тотальная потеря смыслов», — подчеркнула врач.

Поставить диагноз сможет только врач-психиатр или психотерапевт. Лечение будет назначено индивидуально. Но это не всегда медикаменты, в некоторых случаях пациентам достаточно психотерапии.