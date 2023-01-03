Чем опасно повышенное артериальное давление

Артериальная гипертензия, проще - гипертония коварна тем, что засечь момент её появления практически невозможно. И уж точно невозможно полностью излечиться от гипертонии, если она появилась.

Фото: 1Рег_2x2.su (Благовещенск) 1Рег_2x2.su (Благовещенск)

Норма - это сколько?

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Нормальное давление - от 90/60 до 139/89 мм ртутного столба. Есть ещё понятие повышенного нормального артериального давления - от 129/85 до 139/89. Оно считается нормальным, но при этом вдвое повышаются все осложнения. Такое давление медикаментозному лечению не подлежит - только наблюдению.

Каждый второй

40% населения страдает гипертонической болезнью. Особенно увеличивается риск её развития у пожилых: после 55 лет у мужчин и 65 лет у женщин. В таком возрасте практически каждый второй имеет повышенное давление.

Встречается заболевание, как правило, после 40 лет. У молодых - реже, и в основном это не гипертоническая болезнь, а симптоматическая гипертония. То есть у человека есть какие-то заболевания, которые приводят к гипертонии. Это заболевания сосудов, почек, ожирение, эндокринные заболевания, врожденные аномалии сосудов.

Чаще - мужчины

Гипертония чаще встречается у мужчин. Хотя женщины к 65 годам мужчин догоняют, а то и обгоняют. По всей видимости, когда у женщин нарушается гормональный фон, тогда повышается давление. Молодую женщину эстрогены защищают от каких-то патологических изменений, поэтому сосуды эластичны. Но начинается климактерический период - и гормоны угасают, развивается атеросклероз и гипертоническая болезнь.

С чего бы?..

Гипертония развивается с потерей эластичности сосудистой стенки, повышенным весом, эндокринными патологиями - сахарный диабет, метаболический синдром; а также сужением одной или двух почечных артерий. Сердцу становится трудно проталкивать кровь по сосудам.

Симптомы незаметны

Чаще всего их вообще не бывает, особенно на первых стадиях. Больной и не замечает, что у него повышенное давление. Только на приёме у врача может это обнаружиться. Кто-то чувствует головную боль, чаще всего в затылочной области; слабость, головокружение, общую усталость. Обычно люди это списывают на то, что не выспались, переутомились, что у них хроническая усталость, что они перенервничали.

Измеряй регулярно

После 40 лет артериальное давление нужно измерять регулярно - хотя бы 1-2 раза в год. Кроме того, обнаружить (причем случайно) повышенное давление можно на приёме у врача. Так что не пренебрегайте медосмотрами, которые организуют на предприятии. Если показатель давления трижды окажется повышенным, можно уже ставить диагноз «гипертония».

Что можно исправить

Есть факторы, которые можно устранить, и те, которые не исправишь - пол, возраст.

Что можно исправить - ожирение, курение, злоупотребление алкоголем, малоподвижный образ жизни (многие работают в офисах), чрезмерное употребление соли. Ограничьте её употребление до одной чайной ложки в сутки, солёные огурцы и сельдь лучше вообще исключить из рациона. Также можно исключить грубые нарушения сна. Почти 100% мужчин и 50% женщин во сне храпят. В это время повышается давление в грудной клетке, брюшной полости, сосудах. И возникает риск хронических заболеваний печени, почек, а также диабета.

На первых этапах гипертонической болезни можно обойтись без операции. Соблюдайте диету - исключите из рациона жирную пищу, соль, употребляйте больше зерновых, овощей и фруктов.

Главные «мишени»

Повышенное давление опасно своими осложнениями, главными мишенями которых становятся сердце, почки, сосуды и головной мозг. Это инсульты, нарушение сердечных ритмов и инфаркты, расслоение аорты, почечные проблемы. На фоне повышенного артериального давления развивается хроническая почечная недостаточность.

При этом многие люди говорят: «Ну да, повышенное давление, а что поделаешь…». Но если махнуть рукой, то однажды возникает такое острое состояние, которое приводит или к смерти, или к инвалидности.

Лекарства пожизненно

На первых этапах гипертонической болезни можно обойтись без операции. Соблюдайте диету - исключите из рациона жирную пищу, соль, употребляйте больше зерновых, овощей и фруктов. Но такие методы рекомендуются на любой стадии лечения - даже получая лекарства, правильно питайтесь, по мере возможности занимайтесь физкультурой, следите за весом, исключите вредные привычки. По возможности избегайте хронических стрессов - это тоже фактор риска, причем мощный. От стресса вдвое больше страдают жители больших городов, мегаполисов. Чаще выезжайте на природу, стоит даже поработать с психотерапевтом - поучиться, как себя вести в напряженных ситуациях.

Лечение лекарствами должен назначать только врач. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Принимать лекарства нужно регулярно, пожизненно, не прекращая ни на день.