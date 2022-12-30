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30 минут назад

Храп и бессонница повышают риск развития глаукомы

Газета.Ru

Ученые из Сычуаньского университета выяснили, что храп и бессонница могут повредить зрительный нерв, вызвав глаукому и ухудшение зрения. Исследование опубликовано в журнале BMJ Open.

Храп и бессонница повышают риск развития глаукомы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Обычно возникновение глаукомы вызывается повышенным внутриглазным давлением, которое со временем может повредить зрительный нерв. Глаукома является основной причиной слепоты, особенно среди пожилых людей.

Ученые использовали данные 409 тысяч пациентов в возрасте от 40 до 69 лет из Британского биобанка. Продолжительность сна определялась как нормальная (от 7 до менее 9 часов в день), недостаточная или слишком длительная. За средний период наблюдения (около 10,5 лет) было выявлено 8690 случаев глаукомы.

Чаще всего она встречалась у мужчин. Другими факторами риска были гипертония, диабет и курение.

Недостаточный или избыточный сон повышали риск глаукомы на 8%, бессонница — на 12%, храп — на 4%, частая дневная сонливость — на 20%.

Это наблюдательное исследование, поэтому установить причину развития глаукомы невозможно, а результаты отражают только наличие корреляции.

Авторы также отметили, что глаукома может сама по себе влиять на режим сна, а не наоборот. Тем не менее, ученые предполагают, что внутриглазное давление повышается, когда человек лежит, но его гормоны сна не работают должным образом. Результаты ученых могут улучшить скрининг глаукомы и ее терапию.

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