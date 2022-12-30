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1 час назад

Медики рассказали, как по коже распознать «тихую» болезнь печени

Секрет Фирмы

Особенность печени в том, что проблемы с ней далеко не сразу дают о себе знать. Орган может годами разрушаться, но никакой боли в правом боку человек чувствовать не будет. Однако внешне недуг всё же проявляется — на коже.

Как по коже распознать «тихую» болезнь печени
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

К примеру, на теле появляются тонкие красные линии — так называемая капиллярная сетка. Это признак жировой болезни печени.

О других симптомах рассказали специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Жировая болезнь печени — очень распространённый диагноз. Это состояние, при котором в печени накапливается избыток жира. Недуг могут спровоцировать вредные привычки вроде пристрастия к спиртному. Но рискуют и те, кто не пьёт вовсе. Достаточно регулярно питаться слишком жирной пищей.

Проблемы с печенью можно распознать по мелкой красной сыпи на коже. Особенность в том, что она не чешется и вообще не вызывает никакого дискомфорта. Поэтому не стоит игнорировать этот симптом, говорят британские специалисты.

Ещё признаком больной печени может быть появление жёлтых бугорков-наростов на теле. Обычно они появляются на руках и в уголках глаз. Это отложения жиров в виде узелков желтовато-белесоватого цвета размером от 1 до 5 мм округлой формы.

Вышеупомянутая капиллярная сетка на мягких участках кожи также проявляется из-за того, что в печени накапливается жир. Одновременно замедляется кровоток и образуются тромбы.

В целом на болезнь печени могут указывать и другие неболевые симптомы: бессонница, слабость, сильная усталость, спутанность сознания и проблемы с концентрацией.

К сожалению, в попытках обезопасить печень люди начинают активно принимать всевозможные БАДы и гепатопротекторы. Врачи говорят об их полной бесполезности. А вот некоторые продукты питания для органа действительно полезны.

Болезни и лекарства,
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