Онколог назвал домашние вещи, которые вызывают рак

Многие в курсе, из-за чего человек может заболеть раком. В топе причин — наследственность, вредные привычки, неправильное питание и малоподвижный образ жизни. Но болезнь может вызвать и то, что находится у каждого дома, рассказал кандидат медицинских наук, хирург-онколог Иван Карасёв. И это далеко не только смартфоны с их излучением.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Для детей мы обычно стараемся подбирать безопасную посуду. Всегда внимательно читаем этикетку, интересуемся материалом и т. д. Но сами при этом можем поесть пластиковой вилкой из пластиковой тарелки. Оказывается, это небезопасно.

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«Если часто принимать пищу из такой посуды, накопительный эффект будет гарантирован. Выход прост — заменить пластиковую посуду на стеклянную», — посоветовал врач.

Ещё в России есть такая неискоренимая традиция — не выбрасывать подпорченные продукты. Сыр начал покрываться плесенью, но человек просто берёт, отрезает заплесневелую корку и продолжает есть дальше. По словам Карасёва, так делать нельзя, потому что грибок всё равно проникает в организм и отравляет его.

Напрямую грибки рак не вызывают. Но они могут накапливаться и разрушать организм изнутри. Со временем вкупе с ослабленным иммунитетом это может спровоцировать онкологическое заболевание, объяснил специалист.

Далее в списке — смартфоны. По словам Карасёва, наиболее опасны гаджеты в режиме разговора или дозвона. Также он посоветовал не класть рядом телефон перед сном.

Заметим, что на тему канцерогенности смартфонов учёные спорят давно. Проводились исследования, которые опровергали утверждения, что телефоны могут спровоцировать рак и вообще как-то повлиять на здоровье.

Но вот некачественная мебель вполне может. Как отметил онколог, некачественный клей и непонятного состава стеновые панели выделяют опасные вещества. К выбору стройматериалов стоит подходить внимательно.

Пожалуй, самая неожиданная вещь в этом списке — обычные домашние шторы. Дело в том, что спать советуют в полной темноте, а неправильные шторы могут пропускать лучики света. Это, в свою очередь, может нарушить ритм сна.

«Всё это связано с выработкой гормона мелатонина, который блокирует распространение раковых клеток и притормаживает метастазирование опухоли. И если фаза сна будет нарушена, будут проблемы с этим защитным гормоном», — объяснил доктор.