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2 часа назад

Особенности операции по резекции желудка

Новый Омск

Многочисленные операции по вынужденной резекции желудка из-за язвы или онкологии показывают тяжелые последствия, вплоть до инвалидности. Чтобы их избежать, применяют продольную резекцию желудка, которая не приводит к удалению отделов. Она лишь возвращает желудок из растянутого состояния в нормальное. Функциональность сохраняется, процент осложнений минимален.

Особенности операции по резекции желудка
Фото: unsplashunsplash

Резекция желудка не накладывает никаких ограничений на жизнь пациента. Операцию проводят, когда ожирение угрожает вызывать, или уже вызывало другие заболевания: сахарный диабет, неалкогольный жировой гепатоз, деформации суставов под нагрузкой. После резекции наступает длительная многолетняя ремиссия этих сопутствующих ожирению заболеваний, так как исчезает их причина — избыточная масса тела.

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Показания к продольной резекции — сильно увеличенный желудок при ожирении 3-4 степени. Билиопанкреатическое шунтирование желудка — более сложная операция, которая выполняется, если нет эффекта от других методов лечения ожирения 3-4 степени. Она предусматривает формирование анастамоза (перехода) в пищеварительной системе, чтобы исключить часть кишечника из пищеварения. При этом все пищеварительные пути остаются. Удаления кишок, которые имеют необратимые последствия, не происходит. Анастамоз обеспечивает лишь частичный проход для перевариваемой пищи. Тонкий кишечник выполняет продолжает выполнять свою пищеварительную функцию всасывания аминокислот и витаминов.

Техника проведения операций

Оба типа операций для лечений ожирения проходят лапароскопически, то есть, через проколы в брюшной стенке. Классическая открытая хирургия тут не используется. Роботизированная хирургия позволяет работать под брюшиной с использованием видеокамер. Швов, шрамов от операции не остаётся.

Шунтирование или ушивание желудка делают при полной анестезии. Обезболивание пациентов с большой массой тела, сахарным диабетом и сопутствующими хроническими заболеваниями — сложная медицинская задача, но вполне решаемая. Большинство пациентов – молодые люди и женщины. Операция делается меньше чем за час. Эффект от них сохраняется на всю жизнь.

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