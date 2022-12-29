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54 минуты назад

Надо ли принимать йод для предупреждения заболеваний щитовидной железы

Вести Подмосковья

Гормоны, которые вырабатывает щитовидная железа, содержат йод. При этом в России почти каждый человек испытывает недостаток данного элемента. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог, хирург, онколог, кандидат медицинских наук Виктор Макарьин.

Надо ли принимать йод для профилактики болезни щитовидки
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Щитовидная железа вырабатывает гормон тироксин, который содержит 4 атома йода, сказал врач. Если в пище нет достаточного количества йода, гормон плохо вырабатывается, его не хватает. Из-за этого щитовидная железа растет, что приводит к различным проблемам. У жителей России наблюдается легкий дефицит йода. Выявить его можно не по крови, как некоторые думают, а при помощи исследования мочи, это называется йодурия.

«Если на приеме у врача вам говорят попить йод, тем более какими-то курсами, это бездоказательно и не очень корректно. Препараты с йодом, согласно клиническим рекомендациям, должны получать беременные женщины и дети. Взрослым не надо пить препараты с йодом, им достаточно иметь дома йодированную соль», – заключил Виктор Макарьин.

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