Странный симптом рака яичников, который многие игнорируют

Рак яичников – один из самых распространенных видов онкологии среди женщин. На ранней стадии недуг хорошо поддается лечению, и шансы на выздоровление весьма высоки. Но чтобы выявить болезнь до того, как она начнет активно прогрессировать, важно прислушиваться даже к небольшим сигналам организма.
Подробнее об одном из самых "тихих" симптомов рака яичников, который часто остается без внимания – в материале "Рамблера".
Многие женщины радуются быстрому чувству насыщения, ведь оно позволяет не переедать и контролировать вес. Однако именно этот симптом может указывать на развивающийся рак яичников.
Недуг заставляет быстро почувствовать сытость, поскольку он провоцирует накопление жидкости в брюшной полости. Жидкость накапливается, а затем начинает оказывать давление на внутренние органы – в частности, на желудок. Это значит, что желудок не может растягиваться как обычно.
По словам экспертов, данный симптом характерен для трети женщин с раком яичников.
Необходимо как можно скорее обратиться к специалисту, если ранее быстрое чувство насыщения вам было несвойственно, а теперь вам сложно доесть свою стандартную порцию. К слову, плохой аппетит – это еще один симптом рака яичников, с которым женщины обращаются к врачу на ранних стадиях заболевания.