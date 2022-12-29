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1 час назад

Странный симптом рака яичников, который многие игнорируют

Мира Маркина

Рак яичников – один из самых распространенных видов онкологии среди женщин. На ранней стадии недуг хорошо поддается лечению, и шансы на выздоровление весьма высоки. Но чтобы выявить болезнь до того, как она начнет активно прогрессировать, важно прислушиваться даже к небольшим сигналам организма.

Странный симптом рака яичников, который многие игнорируют
Фото: UnsplashUnsplash

Подробнее об одном из самых "тихих" симптомов рака яичников, который часто остается без внимания – в материале "Рамблера".

Многие женщины радуются быстрому чувству насыщения, ведь оно позволяет не переедать и контролировать вес. Однако именно этот симптом может указывать на развивающийся рак яичников.

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Недуг заставляет быстро почувствовать сытость, поскольку он провоцирует накопление жидкости в брюшной полости. Жидкость накапливается, а затем начинает оказывать давление на внутренние органы – в частности, на желудок. Это значит, что желудок не может растягиваться как обычно.

По словам экспертов, данный симптом характерен для трети женщин с раком яичников.

Необходимо как можно скорее обратиться к специалисту, если ранее быстрое чувство насыщения вам было несвойственно, а теперь вам сложно доесть свою стандартную порцию. К слову, плохой аппетит – это еще один симптом рака яичников, с которым женщины обращаются к врачу на ранних стадиях заболевания.

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