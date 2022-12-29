Врач рассказал об опасности смешивания алкоголя с таблетками

Главврач клиники «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, какие препараты нельзя сочетать с алкоголем, так как они могут быть опасны.

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«Большая часть лекарственных препаратов с алкоголем не сочетается, при употреблении может возникнуть самый разнообразный спектр нежелательных явлений и побочных эффектов, включая фатальные», - говорит главврач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков в беседе с «АиФ-Томск».

Он отметил, что побочный эффект проявляется после одновременного употребления алкоголя и медикаментов, а также при раздельном приеме.

Поздняков подчеркнул, что нельзя смешивать спиртное с парацетамолом и нестероидными противовоспалительными препаратами. В этом случае повышается риск повреждений ЖКТ и развития кровотечений.

Эффект от успокаивающих, антидепрессантов и других неврологических препаратов алкоголь усилит, он может перейти за грань и стать патологическим. При совместном употреблении у человека может наблюдаться сонливость или наоборот тревожность, изменение сознания и другое.

Врач не советует принимать препараты, которые снижают холестерин. Долгий прием таких лекарств может привести к повреждению печени.