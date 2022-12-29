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45 минут назад

Врач рассказал об опасности смешивания алкоголя с таблетками

runews24.ru

Главврач клиники «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, какие препараты нельзя сочетать с алкоголем, так как они могут быть опасны.

Врач рассказал об опасности смешивания алкоголя с таблетками
Фото: runews24.rurunews24.ru

«Большая часть лекарственных препаратов с алкоголем не сочетается, при употреблении может возникнуть самый разнообразный спектр нежелательных явлений и побочных эффектов, включая фатальные», - говорит главврач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков в беседе с «АиФ-Томск».

Он отметил, что побочный эффект проявляется после одновременного употребления алкоголя и медикаментов, а также при раздельном приеме.

Поздняков подчеркнул, что нельзя смешивать спиртное с парацетамолом и нестероидными противовоспалительными препаратами. В этом случае повышается риск повреждений ЖКТ и развития кровотечений.

Эффект от успокаивающих, антидепрессантов и других неврологических препаратов алкоголь усилит, он может перейти за грань и стать патологическим. При совместном употреблении у человека может наблюдаться сонливость или наоборот тревожность, изменение сознания и другое.

Врач не советует принимать препараты, которые снижают холестерин. Долгий прием таких лекарств может привести к повреждению печени.

Антибиотики также нельзя смешивать со спиртными напитками. В этом случае повышается риск развития таких побочных эффектов, как тахикардия, жар, снижение давления, панические атаки, затруднение дыхания и рвота.

Болезни и лекарства,Андрей Поздняков,
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