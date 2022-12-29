Названы заболевания, повышающие риск болезни Альцгеймера

Ученый Марк Лог из Национального центра посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) в Бостоне обнаружил, что два заболевания повышают риск развития болезни Альцгеймера.

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Благодаря базе данных о здоровье и генетической информации, предоставленной программой VA Million Veteran Program, Лог узнал о привычках, генах и участии в военных действиях миллионе пожилых военных, пишет «Доктор Питер».

Люди в возрасте старше 75 лет находятся в группе риска развития болезни Альцгеймера и других форм слабоумия. Имеется связь между ПТСР, черепно-мозговой травмой и слабоумием.

Носители некоторых наборов качеств, групп или свойств крови наиболее генетически предрасположены к атеросклерозу, гиперхолестеринемии.