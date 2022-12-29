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1 час назад

Названы заболевания, повышающие риск болезни Альцгеймера

runews24.ru

Ученый Марк Лог из Национального центра посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) в Бостоне обнаружил, что два заболевания повышают риск развития болезни Альцгеймера.

Названы заболевания, повышающие риск болезни Альцгеймера
Фото: runews24.rurunews24.ru

Благодаря базе данных о здоровье и генетической информации, предоставленной программой VA Million Veteran Program, Лог узнал о привычках, генах и участии в военных действиях миллионе пожилых военных, пишет «Доктор Питер».

Люди в возрасте старше 75 лет находятся в группе риска развития болезни Альцгеймера и других форм слабоумия. Имеется связь между ПТСР, черепно-мозговой травмой и слабоумием.

Носители некоторых наборов качеств, групп или свойств крови наиболее генетически предрасположены к атеросклерозу, гиперхолестеринемии.

Как считает ученый, определенный вид белка в крови влияет на риск развития болезни Альцгеймера. Это происходит от стрессовых факторов, расстройств, повреждений головы или наследственных факторов.

Болезни и лекарства,
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