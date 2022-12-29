4 домашних атрибута, которые вредят здоровью

Не все догадываются об этом, но многие вещи, которые окружают нас ежедневно, оказывают негативное влияние на здоровье. Подробнее об этих вещах и их обратной стороне – в материале "Рамблера".

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Подушка

Любимая подушка может стать рассадником грибков, если, к примеру, спать на ней с мокрыми волосами – грибки любят влагу. Регулярно стирайте и чистите подушки, а также не забывайте менять наволочки хотя бы раз в неделю.

Матрас

Матрасы нередко покрывают антипиренами – это неорганические соединения, которые применяют для огнезащиты. Однако для человека подобные вещества опасны: они могут вызывать головную боль и головокружение. Чтобы снизить воздействие антипиренов не пренебрегайте влажной уборкой помещения и проветривайте комнату.

Электрический будильник

Переменный ток, который питает будильник, может стать помехой для работы нашей нервной системы и вызвать сбои в организме. Вот почему специалисты не рекомендуют устанавливать будильник на прикроватной тумбочке.

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