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1 час назад

Подушка, матрас и не только: 4 домашних атрибута, которые вредят здоровью

Мира Маркина

Не все догадываются об этом, но многие вещи, которые окружают нас ежедневно, оказывают негативное влияние на здоровье. Подробнее об этих вещах и их обратной стороне – в материале "Рамблера".

4 домашних атрибута, которые вредят здоровью
Фото: UnsplashUnsplash

Подушка

Любимая подушка может стать рассадником грибков, если, к примеру, спать на ней с мокрыми волосами – грибки любят влагу. Регулярно стирайте и чистите подушки, а также не забывайте менять наволочки хотя бы раз в неделю.

Матрас

Матрасы нередко покрывают антипиренами – это неорганические соединения, которые применяют для огнезащиты. Однако для человека подобные вещества опасны: они могут вызывать головную боль и головокружение. Чтобы снизить воздействие антипиренов не пренебрегайте влажной уборкой помещения и проветривайте комнату.

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Электрический будильник

Переменный ток, который питает будильник, может стать помехой для работы нашей нервной системы и вызвать сбои в организме. Вот почему специалисты не рекомендуют устанавливать будильник на прикроватной тумбочке.

Ковры

Ковры собирают пыль, а еще являются рассадниками аллергенов и вредоносных микроорганизмов. Если не пылесосить ворсистые ковры и не выбивать их, это может быть чревато астмой, аллергией и другими заболеваниями.

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