4 домашних атрибута, которые вредят здоровью

Не все догадываются об этом, но многие вещи, которые окружают нас ежедневно, оказывают негативное влияние на здоровье. Подробнее об этих вещах и их обратной стороне – в материале "Рамблера".
Любимая подушка может стать рассадником грибков, если, к примеру, спать на ней с мокрыми волосами – грибки любят влагу. Регулярно стирайте и чистите подушки, а также не забывайте менять наволочки хотя бы раз в неделю.
Матрасы нередко покрывают антипиренами – это неорганические соединения, которые применяют для огнезащиты. Однако для человека подобные вещества опасны: они могут вызывать головную боль и головокружение. Чтобы снизить воздействие антипиренов не пренебрегайте влажной уборкой помещения и проветривайте комнату.
Переменный ток, который питает будильник, может стать помехой для работы нашей нервной системы и вызвать сбои в организме. Вот почему специалисты не рекомендуют устанавливать будильник на прикроватной тумбочке.
Ковры собирают пыль, а еще являются рассадниками аллергенов и вредоносных микроорганизмов. Если не пылесосить ворсистые ковры и не выбивать их, это может быть чревато астмой, аллергией и другими заболеваниями.