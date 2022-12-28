Первые признаки того, что у вас начинается артроз: видео

По данным Всемирной организации здравоохранения, с такой проблемой как артроз сталкивается каждый десятый житель нашей планеты.

Артроз — это хроническое дистрофическое заболевание суставов, в результате которого происходит нарушение обменных процессов и постепенно разрушается хрящевая ткань. Суставы становятся более плотными и менее эластичными во время прогрессирования болезни, хрящевая прослойка истончается, провоцируя рост костных структур. На поверхности суставов начинают появляться наросты. Вследствие чего все движения начинают доставлять сильную боль.

Но не всегда люди способны подметить самые первые признаки начала заболевания, которые легко пропустить или списать на другие недомогания.

Врач-хирург, кандидат наук Михаил Мозжелин в своем TikTok-аккаунте рассказывает о первых симптомах, по которым можно понять, что у вас начинает развиваться артроз. Подробности — в видеоролике.