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1 час назад

Уролог Филимонова предупредила, что массаж простаты может спровоцировать сепсис

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По словам уролога, многие думают, что массаж простаты влияет на эрекцию, но это не так. Процедура проводится для сбора секрета предстательной железы на исследования.

Уролог: массаж простаты может спровоцировать сепсис
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

«В качестве лечебной процедуры массаж предстательной железы делают крайне редко», - рассказал Филимонова «Лента.ру».

Врач подчеркнула, что доказательств влияния массажа на эректильную дисфункцию отсутствует. Специалисты не используют массаж для лечения простатита.

Филимонова отметила, что нельзя проводить массаж при остром воспалении простаты. Во время процедуры может попасть инфекция, которая спровоцирует гнойные воспаления и сепсис, бактерии могут попасть в кровь.

Специалист предупредила, что при массаже простаты не должно возникнуть болевых ощущений.

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