Мясников назвал важные для выполнения перед Новым годом задачи

«Просроченный срок годности не говорит о том, что препараты стали вредными. Истекший срок годности говорит о том, что они стали бесполезными. Их эффективность снизилась. Я бы советовал то, что мы давно держим в аптечке от простуды, поноса, аллергии — выкинуть», — порекомендовал специалист.